ВСУ отразили более 50 штурмов армии РФ с начала суток

С начала суток на фронте произошло 56 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Главные тезисы
- Украинские защитники отразили более 50 штурмов армии РФ с начала суток, произошло 56 боевых столкновений.
- Силы обороны успешно держат рубежи и останавливают продвижение врага, несмотря на многочисленные атаки по различным направлениям фронта.
- Агрессия России привела к авиационным ударам, обстрелам и боевым столкновениям на различных направлениях, но ВСУ эффективно отражают нападения и защищают населенные пункты.
Актуальная ситуация на фронте 22 октября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 22.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отражали четыре атаки захватчиков. Враг нанес три авиационных удара, сбросив восемь управляемых авиационных бомб, и произвел 73 обстрела, в том числе один — из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отразили три вражеских атаки, еще одно боестолкновение продолжается. Противник атакует близ Волчанска, Бологовки, Строевки и Колодезного.
На Купянском направлении наши воины отбивают атаку врага в районе Песчаного.
На Лиманском направлении произошло два боевых столкновения вблизи населенных пунктов Дробышево и Дерилово, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Славянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Серебрянки, Северска, Выемки и Федоровки. Силы обороны приостановили все атаки противника.
На Константиновском направлении захватчики пять раз атаковали в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Софиевка, бой продолжается в одной локации.
На Покровском направлении 20 раз в сутки начинались столкновения разной интенсивности вблизи населенных пунктов Владимировка, Мирноград, Новоэкономическое, Красный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое и Филиал. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.
На Александровском направлении агрессор 10 раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Сосновка, Вербовое, Привольное, Нововасиловка и Новогригорьевка. Шесть боевых столкновений еще продолжаются.
На Гуляйпольском направлении украинские воины отбивают атаку кафиров вблизи Малиновки. Авиационные удары получили Ровнополье, Гуляйполе и Малиновка.
В Ореховском направлении враг дважды пытался идти вперед на позиции наших подразделений в районах Новоданиловки и Степного. Авиаудару потерпело Запорожье.
В Приднепровском направлении враг дважды пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста, один бой еще продолжается.
