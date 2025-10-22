ВСУ отразили более 50 штурмов армии РФ с начала суток
ВСУ отразили более 50 штурмов армии РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
снаряды
С начала суток на фронте произошло 56 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

  • Украинские защитники отразили более 50 штурмов армии РФ с начала суток, произошло 56 боевых столкновений.
  • Силы обороны успешно держат рубежи и останавливают продвижение врага, несмотря на многочисленные атаки по различным направлениям фронта.
  • Агрессия России привела к авиационным ударам, обстрелам и боевым столкновениям на различных направлениях, но ВСУ эффективно отражают нападения и защищают населенные пункты.

Актуальная ситуация на фронте 22 октября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 22.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отражали четыре атаки захватчиков. Враг нанес три авиационных удара, сбросив восемь управляемых авиационных бомб, и произвел 73 обстрела, в том числе один — из реактивной системы залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отразили три вражеских атаки, еще одно боестолкновение продолжается. Противник атакует близ Волчанска, Бологовки, Строевки и Колодезного.

  • На Купянском направлении наши воины отбивают атаку врага в районе Песчаного.

  • На Лиманском направлении произошло два боевых столкновения вблизи населенных пунктов Дробышево и Дерилово, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

  • На Славянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Серебрянки, Северска, Выемки и Федоровки. Силы обороны приостановили все атаки противника.

  • На Константиновском направлении захватчики пять раз атаковали в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Софиевка, бой продолжается в одной локации.

  • На Покровском направлении 20 раз в сутки начинались столкновения разной интенсивности вблизи населенных пунктов Владимировка, Мирноград, Новоэкономическое, Красный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое и Филиал. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

  • На Александровском направлении агрессор 10 раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Сосновка, Вербовое, Привольное, Нововасиловка и Новогригорьевка. Шесть боевых столкновений еще продолжаются.

  • На Гуляйпольском направлении украинские воины отбивают атаку кафиров вблизи Малиновки. Авиационные удары получили Ровнополье, Гуляйполе и Малиновка.

  • В Ореховском направлении враг дважды пытался идти вперед на позиции наших подразделений в районах Новоданиловки и Степного. Авиаудару потерпело Запорожье.

  • В Приднепровском направлении враг дважды пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста, один бой еще продолжается.

