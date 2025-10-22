ВСУ отразили более 50 штурмов армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 22.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отражали четыре атаки захватчиков. Враг нанес три авиационных удара, сбросив восемь управляемых авиационных бомб, и произвел 73 обстрела, в том числе один — из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отразили три вражеских атаки, еще одно боестолкновение продолжается. Противник атакует близ Волчанска, Бологовки, Строевки и Колодезного.

На Купянском направлении наши воины отбивают атаку врага в районе Песчаного.

На Лиманском направлении произошло два боевых столкновения вблизи населенных пунктов Дробышево и Дерилово, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Славянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Серебрянки, Северска, Выемки и Федоровки. Силы обороны приостановили все атаки противника.