Росія втратила ще 800 окупантів у війні проти України

Загальні бойові втрати російських військ від початку широкомасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 27 жовтня 2025 року, становлять близько 1 137 690 осіб, з них 800 осіб - за минулу добу.
Головні тези:
- Загалом російська армія втратила понад 1 137 690 осіб від початку вторгнення в Україну.
- Тільки за останню добу загинуло 800 російських військових.
- Окрім людських жертв, армія РФ втратила значну кількість техніки, зокрема танків, бронемашин, артилерії, літаків та кораблів.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.
Також армія РФ втратила:
танків - 11 293 (+2),
бойових броньованих машин – 23 480 (+3),
артилерійських систем - 34 036 (+34),
РСЗВ – 1 527 (+1),
засобів ППО – 1 230 (+0),
літаків – 428 (+0),
гелікоптерів – 346 (+0),
БпЛА оперативно-тактичного рівня - 74 946 (+547),
крилатих ракет – 3 880 (+0),
кораблів / катерів – 28 (+0),
підводних човнів – 1 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн – 65 655 (+138),
спеціальної техніки – 3 981 (+0).
Дані уточнюються.
