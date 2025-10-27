Росія втратила ще 800 окупантів у війні проти України
Росія втратила ще 800 окупантів у війні проти України

Загальні бойові втрати російських військ від початку широкомасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 27 жовтня 2025 року, становлять близько 1 137 690 осіб, з них 800 осіб - за минулу добу.

Головні тези:

  • Загалом російська армія втратила понад 1 137 690 осіб від початку вторгнення в Україну.
  • Тільки за останню добу загинуло 800 російських військових.
  • Окрім людських жертв, армія РФ втратила значну кількість техніки, зокрема танків, бронемашин, артилерії, літаків та кораблів.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

Втрати армії РФ

Також армія РФ втратила:

  • танків - 11 293 (+2),

  • бойових броньованих машин – 23 480 (+3),

  • артилерійських систем - 34 036 (+34),

  • РСЗВ – 1 527 (+1),

  • засобів ППО – 1 230 (+0),

  • літаків – 428 (+0),

  • гелікоптерів – 346 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 74 946 (+547),

  • крилатих ракет – 3 880 (+0),

  • кораблів / катерів – 28 (+0),

  • підводних човнів – 1 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 65 655 (+138),

  • спеціальної техніки – 3 981 (+0).

Дані уточнюються.

