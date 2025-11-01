Війна РФ проти України. У жовтні окупанти втратили 3 дивізії особового складу

Армія Російської Федерації у жовтні втратила понад 31 тисячу осіб особового складу та 3 батальйони танків у війні проти України.
Головні тези:
- У жовтні армія Російської Федерації втратила понад 31 тисячу осіб особового складу та 3 батальйони танків у війні проти України.
- За місяць російські окупанти втратили 3 дивізії особового складу, що становить серйозну стратегічну втрату для РФ.
- Генеральний штаб ЗСУ повідомив про значні удари по техніці та особовому складу ворога, демонструючи успішні оборонні дії українських військ.
Росія за місяць втратила 3 дивізії особового складу в Україні
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у жовтні Сили оборони України уразили:
близько 230 бойових броньованих машин ворога,
понад 800 артсистем,
29 РСЗВ,
93 танки, що умовно дорівнює чисельності 3 танкових батальйонів.
Протягом жовтня протиповітряна оборона Сил оборони знищила 11 269 повітряних цілей, якими Російська Федерація атакувала Україну.
