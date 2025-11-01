Війна РФ проти України. У жовтні окупанти втратили 3 дивізії особового складу
Категорія
Україна
Дата публікації

Війна РФ проти України. У жовтні окупанти втратили 3 дивізії особового складу

Міністерство оборони України
втрати

Армія Російської Федерації у жовтні втратила понад 31 тисячу осіб особового складу та 3 батальйони танків у війні проти України.

Головні тези:

  • У жовтні армія Російської Федерації втратила понад 31 тисячу осіб особового складу та 3 батальйони танків у війні проти України.
  • За місяць російські окупанти втратили 3 дивізії особового складу, що становить серйозну стратегічну втрату для РФ.
  • Генеральний штаб ЗСУ повідомив про значні удари по техніці та особовому складу ворога, демонструючи успішні оборонні дії українських військ.

Росія за місяць втратила 3 дивізії особового складу в Україні

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

У жовтні армія РФ втратила понад 31 000 осіб особового складу. Це умовно дорівнює чисельності особового складу трьох дивізій.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у жовтні Сили оборони України уразили:

  • близько 230 бойових броньованих машин ворога,

  • понад 800 артсистем,

  • 29 РСЗВ,

  • 93 танки, що умовно дорівнює чисельності 3 танкових батальйонів.

Протягом жовтня протиповітряна оборона Сил оборони знищила 11 269 повітряних цілей, якими Російська Федерація атакувала Україну.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сирський назвав втрати армії РФ при контрнаступі ЗСУ на Добропільському напрямку
Головнокомандувач ЗС України
Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ заявив про катастрофічні втрати окупантів РФ на південному напрямку фронту
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія втратила ще 800 окупантів у війні проти України
Генштаб ЗСУ
втрати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?