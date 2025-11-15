Оккупанты РФ FPV-дроном атаковали Никополь — есть раненые

Днем 15 ноября российские войска атаковали FPV-дроном Никополь на Днепропетровщине. В результате удара ранения получили пять человек.
Главные тезисы
- Российские войска атаковали город Никополь FPV-дроном, ранения получили пять человек.
- Один из раненых доставлен в больницу в тяжелом состоянии, остальные будут лечиться амбулаторно.
- Пострадавшие в результате атаки дроном - мужчины 54, 48, 46 лет, а также 55-летняя женщина.
Российский дрон атаковал гражданских в Никополе
Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.
Повреждены АЗС, авто, мопед.
