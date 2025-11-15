Оккупанты РФ FPV-дроном атаковали Никополь — есть раненые
Оккупанты РФ FPV-дроном атаковали Никополь — есть раненые

автомобиль
Read in English
Читати українською
Источник:  Днепропетровская ОГА

Днем 15 ноября российские войска атаковали FPV-дроном Никополь на Днепропетровщине. В результате удара ранения получили пять человек.

Главные тезисы

  • Российские войска атаковали город Никополь FPV-дроном, ранения получили пять человек.
  • Один из раненых доставлен в больницу в тяжелом состоянии, остальные будут лечиться амбулаторно.
  • Пострадавшие в результате атаки дроном - мужчины 54, 48, 46 лет, а также 55-летняя женщина.

Российский дрон атаковал гражданских в Никополе

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

По его словам, 60-летний раненый госпитализирован в тяжелом состоянии. Мужчины 54, 48, 46 лет и 55-летняя женщина будут лечиться амбулаторно.

Повреждены АЗС, авто, мопед.

