Россия обстреляла из артиллерии Никополь — есть погибшие и пострадавшие

Российские военные 6 августа обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области, в результате чего погибли три человека, еще четверо - пострадали.
Главные тезисы
- Российские военные обстреляли Никополь артиллерией, в результате погибли три человека и четверо пострадали.
- Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак выразил соболезнования родным погибших и предоставил информацию об инциденте.
- По словам Лысака, также четверо человек пострадали и был уничтожен автомобиль. Детали происшествия уточняются.
Россия убила трех человек в Никополе
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
По словам Лисака, в результате артобстрела еще четыре человека пострадали. Также уничтожен автомобиль.
Детали уточняем, — добавил он.
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