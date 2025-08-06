Россия обстреляла из артиллерии Никополь — есть погибшие и пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россия обстреляла из артиллерии Никополь — есть погибшие и пострадавшие

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
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Российские военные 6 августа обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области, в результате чего погибли три человека, еще четверо - пострадали.

Главные тезисы

  • Российские военные обстреляли Никополь артиллерией, в результате погибли три человека и четверо пострадали.
  • Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак выразил соболезнования родным погибших и предоставил информацию об инциденте.
  • По словам Лысака, также четверо человек пострадали и был уничтожен автомобиль. Детали происшествия уточняются.

Россия убила трех человек в Никополе

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В Никополе из-за артобстрела погибли двое мужчин и женщина. Искренние соболезнования родным...

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

По словам Лисака, в результате артобстрела еще четыре человека пострадали. Также уничтожен автомобиль.

Детали уточняем, — добавил он.

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