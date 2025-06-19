Российские оккупанты обстреляли Никопольщину — есть погибший и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты обстреляли Никопольщину — есть погибший и раненые

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Никопольщина
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Российские войска с утра 19 июня обстреляли несколько районов Днепропетровской области. В результате удара повреждены дома, авто также ранены и погибли.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты обстреляли Никопольщину, что привело к трагическим последствиям с погибшим и ранеными.
  • Атаки нанесли ущерб домам, авто и гражданским жителям, вызвав значительный материальный и человеческий ущерб.
  • Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил факты обстрела и выразил соболезнования пострадавшим.

Россия обстреляла Днепропетровщину: есть жертва

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

С вечера агрессор продолжал бить по Никопольщине дронами и артиллерией. Попал по самому Никополю, Мировской и Марганецкой общинам. Предварительно пострадали пять человек. Огнем уничтожен автомобиль. Изуродованный частный дом и инфраструктура.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

По его словам, Самаровский район также русская армия атаковала БпЛА. Произошел пожар.

Среди пяти пострадавших из-за утренних атак на Никопольщину — 11-летний мальчик. Он в больнице, как и еще трое взрослых. Один раненый, 59-летний мужчина, "тяжел.

Он также отметил, что остальные госпитализированные — в состоянии средней тяжести, а один пострадавший будет лечиться амбулаторно.

Впоследствии Лысак отметил, что 59-летний мужчина, пострадавший из-за утренней атаки на Никопольщину, скончался.

В больницу пострадавшего доставили в тяжелом состоянии. С осколочным ранением и сильными ожогами. К сожалению, спасти его не смогли.

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