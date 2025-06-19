Российские оккупанты обстреляли Никопольщину — есть погибший и раненые

Российские войска с утра 19 июня обстреляли несколько районов Днепропетровской области. В результате удара повреждены дома, авто также ранены и погибли.

Россия обстреляла Днепропетровщину: есть жертва

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

С вечера агрессор продолжал бить по Никопольщине дронами и артиллерией. Попал по самому Никополю, Мировской и Марганецкой общинам. Предварительно пострадали пять человек. Огнем уничтожен автомобиль. Изуродованный частный дом и инфраструктура. Сергей Лысак Глава Днепропетровской ОВА

По его словам, Самаровский район также русская армия атаковала БпЛА. Произошел пожар.

Среди пяти пострадавших из-за утренних атак на Никопольщину — 11-летний мальчик. Он в больнице, как и еще трое взрослых. Один раненый, 59-летний мужчина, "тяжел.

Он также отметил, что остальные госпитализированные — в состоянии средней тяжести, а один пострадавший будет лечиться амбулаторно.

Впоследствии Лысак отметил, что 59-летний мужчина, пострадавший из-за утренней атаки на Никопольщину, скончался.