Российские оккупанты обстреляли Никопольщину — есть погибший и раненые

Российские войска с утра 19 июня обстреляли несколько районов Днепропетровской области. В результате удара повреждены дома, авто также ранены и погибли.
Главные тезисы
- Российские оккупанты обстреляли Никопольщину, что привело к трагическим последствиям с погибшим и ранеными.
- Атаки нанесли ущерб домам, авто и гражданским жителям, вызвав значительный материальный и человеческий ущерб.
- Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил факты обстрела и выразил соболезнования пострадавшим.
Россия обстреляла Днепропетровщину: есть жертва
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, Самаровский район также русская армия атаковала БпЛА. Произошел пожар.
Среди пяти пострадавших из-за утренних атак на Никопольщину — 11-летний мальчик. Он в больнице, как и еще трое взрослых. Один раненый, 59-летний мужчина, "тяжел.
Он также отметил, что остальные госпитализированные — в состоянии средней тяжести, а один пострадавший будет лечиться амбулаторно.
Впоследствии Лысак отметил, что 59-летний мужчина, пострадавший из-за утренней атаки на Никопольщину, скончался.
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