Російські окупанти обстріляли Нікопольщину — є загиблий і поранені

Російські війська зранку 19 червня обстріляли кілька районів Дніпропетровської області. В результаті удару пошкоджені будинки, авто, також є поранені та загиблий.
Головні тези:
- Російські війська обстріляли Нікопольщину, що призвело до поранень та смертельних наслідків.
- Атаки були спрямовані на кілька районів Дніпропетровської області, що спричинило значні матеріальні збитки.
- Під час обстрілу постраждали п'ятеро мирних мешканців, серед яких був 11-річний хлопчик.
Росія обстріляла Дніпропетровщину: є жертва
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, Самарівський район також російська армія атакувала БпЛА. Сталася пожежа.
Серед п'яти постраждалих через ранкові атаки на Нікопольщину — 11-річний хлопчик. Він у лікарні, як і ще троє дорослих. Один поранений, 59-річний чоловік, "важкий.
Він також зазначив, що решта госпіталізованих — у стані середньої тяжкості, а один потерпілий буде лікуватись амбулаторно.
Згодом Лисак зазначив, що 59-річний чоловік, постраждалий через ранкову атаку на Нікопольщину, помер.
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