Російські окупанти обстріляли Нікопольщину — є загиблий і поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти обстріляли Нікопольщину — є загиблий і поранені

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Нікопольщина
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Російські війська зранку 19 червня обстріляли кілька районів Дніпропетровської області. В результаті удару пошкоджені будинки, авто, також є поранені та загиблий.

Головні тези:

  • Російські війська обстріляли Нікопольщину, що призвело до поранень та смертельних наслідків.
  • Атаки були спрямовані на кілька районів Дніпропетровської області, що спричинило значні матеріальні збитки.
  • Під час обстрілу постраждали п'ятеро мирних мешканців, серед яких був 11-річний хлопчик.

Росія обстріляла Дніпропетровщину: є жертва

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Від вечора агресор продовжував бити по Нікопольщині дронами та артилерією. Поцілив по самому Нікополю, Мирівській і Марганецькій громадах. Попередньо, постраждали п'ятеро людей. Вогнем знищена автівка. Понівечені приватний будинок та інфраструктура.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Голова Дніпропетровської ОВА

За його словами, Самарівський район також російська армія атакувала БпЛА. Сталася пожежа.

Серед п'яти постраждалих через ранкові атаки на Нікопольщину — 11-річний хлопчик. Він у лікарні, як і ще троє дорослих. Один поранений, 59-річний чоловік, "важкий.

Він також зазначив, що решта госпіталізованих — у стані середньої тяжкості, а один потерпілий буде лікуватись амбулаторно.

Згодом Лисак зазначив, що 59-річний чоловік, постраждалий через ранкову атаку на Нікопольщину, помер.

До лікарні потерпілого доправили у важкому стані. Із осколковим пораненням та сильними опіками. На жаль, врятувати його не змогли.

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