Росія обстріляла з артилерії Нікополь — є загиблі та постраждалі

Російські військові 6 серпня обстріляли з артилерії Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули троє людей, ще четверо - постраждали.
Головні тези:
- 6 серпня відбувся артилерійський обстріл російських військових у Нікополі.
- В результаті обстрілу загинули троє людей, ще четверо постраждали.
- Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак надав інформацію про подію та виразив співчуття рідним загиблих.
Росія вбила трьох людей у Нікополі
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За словами Лисака, внаслідок артобстрілу ще четверо людей постраждали. Також знищений автомобіль.
Деталі уточнюємо, — додав він.
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