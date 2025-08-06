Росія обстріляла з артилерії Нікополь — є загиблі та постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія обстріляла з артилерії Нікополь — є загиблі та постраждалі

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
авто

Російські військові 6 серпня обстріляли з артилерії Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули троє людей, ще четверо - постраждали.

Головні тези:

  • 6 серпня відбувся артилерійський обстріл російських військових у Нікополі.
  • В результаті обстрілу загинули троє людей, ще четверо постраждали.
  • Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак надав інформацію про подію та виразив співчуття рідним загиблих.

Росія вбила трьох людей у Нікополі

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У Нікополі через артобстріл загинули двоє чоловіків і жінка. Щирі співчуття рідним...

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Голова Дніпропетровської ОВА

За словами Лисака, внаслідок артобстрілу ще четверо людей постраждали. Також знищений автомобіль.

Деталі уточнюємо, — додав він.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російська армія атакувала Нікопольщину з дронів та артилерії ― загинуло двоє людей
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Нікополь
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російська артилерія обстріляла Нікополь — є загиблі та поранені
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Нікополь
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські окупанти обстріляли Нікопольщину — є загиблий і поранені
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Нікопольщина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?