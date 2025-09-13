Россия совершила почти 40 обстрелов Никопольщины в течение дня — есть пострадавшие

Враг атаковал Никопольский район Днепропетровской области 13 сентября около 40 раз. Ранений получили пять человек, среди них есть ребенок.
Главные тезисы
- За день Российская армия совершила около 40 обстрелов Никопольщины, повлекших ранения пятерых человек.
- Атаки привели к разрушению 2 предприятий, спорткомплекса, спортшколы, лицея, магазинов и других объектов в Никопольском районе.
- Используя беспилотники и артиллерию, вражеские войска вызвали пожары на сельхозпредприятии и домах в Никопольщине.
Россия обстреляла Никопольщину: есть пострадавшие
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
Повреждены 2 предприятия, спорткомплекс и спортшкола, лицей, 2 магазина, аптека, парикмахерская. Также изуродованы 5 многоквартирных домов. Загорелся частный дом — огонь уже потушили. Задело линии электропередач.
Также избивал враг и по Синельниковщине. БПЛА российская армия направила на Межевскую и Славянскую громады.
