Россия совершила почти 40 обстрелов Никопольщины в течение дня — есть пострадавшие

В течение дня — почти четыре десятка атак на Никопольщину. Райцентр, Марганецкую, Мировскую, Покровскую общины. Агрессор избивал беспилотниками и артиллерией. Пострадали пять человек. Среди них — 13-летний мальчик. Его госпитализировали, как и 37-летнюю женщину. Остальные — на амбулаторном лечении.