Россия совершила почти 40 обстрелов Никопольщины в течение дня — есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россия совершила почти 40 обстрелов Никопольщины в течение дня — есть пострадавшие

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Никопольщина
Читати українською

Враг атаковал Никопольский район Днепропетровской области 13 сентября около 40 раз. Ранений получили пять человек, среди них есть ребенок.

Главные тезисы

  • За день Российская армия совершила около 40 обстрелов Никопольщины, повлекших ранения пятерых человек.
  • Атаки привели к разрушению 2 предприятий, спорткомплекса, спортшколы, лицея, магазинов и других объектов в Никопольском районе.
  • Используя беспилотники и артиллерию, вражеские войска вызвали пожары на сельхозпредприятии и домах в Никопольщине.

Россия обстреляла Никопольщину: есть пострадавшие

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

В течение дня — почти четыре десятка атак на Никопольщину. Райцентр, Марганецкую, Мировскую, Покровскую общины. Агрессор избивал беспилотниками и артиллерией. Пострадали пять человек. Среди них — 13-летний мальчик. Его госпитализировали, как и 37-летнюю женщину. Остальные — на амбулаторном лечении.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Начальник Днепропетровской ОВА

Повреждены 2 предприятия, спорткомплекс и спортшкола, лицей, 2 магазина, аптека, парикмахерская. Также изуродованы 5 многоквартирных домов. Загорелся частный дом — огонь уже потушили. Задело линии электропередач.

Также избивал враг и по Синельниковщине. БПЛА российская армия направила на Межевскую и Славянскую громады.

Возникли пожары на сельхозпредприятии и в частном доме. Их потушили. Поврежденное транспортное предприятие.

