Росія здійснила майже 40 обстрілів Нікопольщини протягом дня — є постраждалі
Україна
Росія здійснила майже 40 обстрілів Нікопольщини протягом дня — є постраждалі

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Нікопольщина

Ворог атакував Нікопольський район Дніпропетровщини 13 вересня близько 40 разів. Поранень дістали пʼятеро людей, серед них є дитина.

Головні тези:

  • З початку вересня Росія здійснила понад 40 обстрілів Нікопольщини, що спричинило поранення п'ятеро людей, серед яких є дитина.
  • В результаті обстрілів постраждали міста та села Нікопольського району, зруйновано 2 підприємства, спорткомплекс та спортшколу, ліцей, магазини, аптеку та інші об'єкти.
  • Ворог використовував безпілотники та артилерію для обстрілів, що призвело до пожеж на сільгосппідприємстві та у будинку.

Росія обстріляла Нікопольщину: є постраждалі

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Протягом дня – майже чотири десятка атак на Нікопольщину. Райцентр, Марганецьку, Мирівську, Покровську громади. Агресор бив безпілотниками та артилерією. Постраждали п'ятеро людей. Серед них – 13-річний хлопчик. Його госпіталізували, як і 37-річну жінку. Решта – на амбулаторному лікуванні.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Начальник Дніпропетровської ОВА

Пошкоджені 2 підприємства, спорткомплекс та спортшкола, ліцей, 2 магазини, аптека, перукарня. Також понівечені 5 багатоквартирних будинків. Зайнялася приватна оселя – вогонь вже загасили. Зачепило лінії електропередач.

Також бив ворог і по Синельниківщині. БпЛА російська армія спрямувала на Межівську і Слов'янську громади.

Виникли пожежі на сільгосппідприємстві та у приватному будинку. Їх загасили. Пошкоджене транспортне підприємство.

