Росія здійснила майже 40 обстрілів Нікопольщини протягом дня — є постраждалі

Протягом дня – майже чотири десятка атак на Нікопольщину. Райцентр, Марганецьку, Мирівську, Покровську громади. Агресор бив безпілотниками та артилерією. Постраждали п'ятеро людей. Серед них – 13-річний хлопчик. Його госпіталізували, як і 37-річну жінку. Решта – на амбулаторному лікуванні.