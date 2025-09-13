Росія здійснила майже 40 обстрілів Нікопольщини протягом дня — є постраждалі

Ворог атакував Нікопольський район Дніпропетровщини 13 вересня близько 40 разів. Поранень дістали пʼятеро людей, серед них є дитина.
Головні тези:
- З початку вересня Росія здійснила понад 40 обстрілів Нікопольщини, що спричинило поранення п'ятеро людей, серед яких є дитина.
- В результаті обстрілів постраждали міста та села Нікопольського району, зруйновано 2 підприємства, спорткомплекс та спортшколу, ліцей, магазини, аптеку та інші об'єкти.
- Ворог використовував безпілотники та артилерію для обстрілів, що призвело до пожеж на сільгосппідприємстві та у будинку.
Росія обстріляла Нікопольщину: є постраждалі
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Пошкоджені 2 підприємства, спорткомплекс та спортшкола, ліцей, 2 магазини, аптека, перукарня. Також понівечені 5 багатоквартирних будинків. Зайнялася приватна оселя – вогонь вже загасили. Зачепило лінії електропередач.
Також бив ворог і по Синельниківщині. БпЛА російська армія спрямувала на Межівську і Слов'янську громади.
