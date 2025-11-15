Окупанти РФ FPV-дроном атакували Нікополь — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупанти РФ FPV-дроном атакували Нікополь — є поранені

Нікополь
Read in English
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Вдень 15 листопада російські війська атакували FPV-дроном Нікополь, що на Дніпропетровщині. Внаслідок удару поранення дістали п'ятеро людей.

Головні тези:

  • Російські війська вдень 15 листопада атакували FPV-дроном місто Нікополь на Дніпропетровщині.
  • П'ятеро цивільних людей отримали поранення внаслідок удару дроном, одна з постраждалих госпіталізована у важкому стані.

Російський дрон атакував цивільних у Нікополі

Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

За його словами, 60-річний поранений госпіталізований у важкому стані. Чоловіки 54, 48, 46 років та 55-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

Пошкоджені АЗС, авто, мопед.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські окупанти обстріляли Нікопольщину — є загиблий і поранені
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Нікопольщина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія обстріляла з артилерії Нікополь — є загиблі та постраждалі
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
авто
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія здійснила майже 40 обстрілів Нікопольщини протягом дня — є постраждалі
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Нікопольщина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?