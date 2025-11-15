Окупанти РФ FPV-дроном атакували Нікополь — є поранені

Вдень 15 листопада російські війська атакували FPV-дроном Нікополь, що на Дніпропетровщині. Внаслідок удару поранення дістали п'ятеро людей.
Головні тези:
- Російські війська вдень 15 листопада атакували FPV-дроном місто Нікополь на Дніпропетровщині.
- П'ятеро цивільних людей отримали поранення внаслідок удару дроном, одна з постраждалих госпіталізована у важкому стані.
Російський дрон атакував цивільних у Нікополі
Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.
Пошкоджені АЗС, авто, мопед.
