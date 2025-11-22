Оккупанты РФ атаковали Запорожье — есть раненые

Российская армия вечером атаковала Запорожье: зафиксировано попадание в магазин, пострадали по меньшей мере пять человек.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала Запорожье, зафиксировано попадание в магазин и дома.
- По меньшей мере пять человек ранены в результате обстрела российскими оккупантами.
Россия обстреляла Запорожье: 5 раненых
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров. По его словам, в областном центре в результате обстрела поврежден магазин и близлежащие дома.
Начальник ОВА отметил, что всем пострадавшим оказывается помощь.
Ранее российская армия атаковала FPV-дроном село Приморское Васильевского района Запорожской области, пострадал мужчина.
