Оккупанты РФ атаковали Запорожье — есть раненые
Оккупанты РФ атаковали Запорожье — есть раненые

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
Российская армия вечером атаковала Запорожье: зафиксировано попадание в магазин, пострадали по меньшей мере пять человек.

  • Российская армия атаковала Запорожье, зафиксировано попадание в магазин и дома.
  • По меньшей мере пять человек ранены в результате обстрела российскими оккупантами.

Россия обстреляла Запорожье: 5 раненых

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров. По его словам, в областном центре в результате обстрела поврежден магазин и близлежащие дома.

По меньшей мере 5 человек пострадали в результате российской атаки по Запорожью.

Иван Федоров

Иван Федоров

Начальник Запорожской ОВА

Начальник ОВА отметил, что всем пострадавшим оказывается помощь.

Ранее российская армия атаковала FPV-дроном село Приморское Васильевского района Запорожской области, пострадал мужчина.

