Окупанти РФ атакували Запоріжжя — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупанти РФ атакували Запоріжжя — є поранені

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя

Російська армія ввечері атакувала Запоріжжя: зафіксовано влучання в магазин, постраждали щонайменше пʼятеро людей.

Головні тези:

  • Російські окупанти атакували Запоріжжя, обстріляли магазин та будинки.
  • Принаймні 5 людей поранено під час нападу російської армії.
  • Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив про надання допомоги постраждалим.

Росія обстріляла Запоріжжя: 5 поранених

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, в обласному центрі внаслідок обстрілу пошкоджено магазин та прилеглі будинки.

Щонайменше 5 людей постраждали внаслідок російської атаки по Запоріжжю.

Іван Федоров

Іван Федоров

Начальник Запорізької ОВА

Начальник ОВА зазначив, що всім постраждалим надається допомога.

Раніше російська армія атакувала FPV-дроном село Приморське Василівського району Запорізької області, постраждав чоловік.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія масовано обстріляла Львів та Запоріжжя — вирують масштабні пожежі
ДСНС України
Наслідки атак Росії на Львів та Запоріжжя
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Київ і Запоріжжя — загинула дитина, багато потерпілих
ДСНС України
Наслідки атак РФ на Київ та Запоріжжя
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Запоріжжя та Одесу — 5 загиблих та 13 постраждалих
ДСНС України
Наслідки атак Росії на Запоріжжя та Одесу

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?