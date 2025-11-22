Окупанти РФ атакували Запоріжжя — є поранені

Російська армія ввечері атакувала Запоріжжя: зафіксовано влучання в магазин, постраждали щонайменше пʼятеро людей.
Головні тези:
- Російські окупанти атакували Запоріжжя, обстріляли магазин та будинки.
- Принаймні 5 людей поранено під час нападу російської армії.
- Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив про надання допомоги постраждалим.
Росія обстріляла Запоріжжя: 5 поранених
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, в обласному центрі внаслідок обстрілу пошкоджено магазин та прилеглі будинки.
Начальник ОВА зазначив, що всім постраждалим надається допомога.
Раніше російська армія атакувала FPV-дроном село Приморське Василівського району Запорізької області, постраждав чоловік.
