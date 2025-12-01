Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру — есть погибшие и пострадавшие
Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру — есть погибшие и пострадавшие

Днепр
Источник:  Днепропетровская ОГА

Утром 1 декабря русские войска атаковали Днепр. К сожалению, в результате вражеского удара есть погибшие и пострадавшие.

  • Баллистическая ракета России повредила инфраструктуру, включая СТО и предприятия.
  • Глава Днепропетровской ОВА подтвердил гибель трех людей и пострадавших из-за атаки РФ.

Россия убила троих жителей Днепра

Первоначально стало известно, что в сторону Днепра летит российская баллистическая ракета.

Паблики писали, что в Днепре прогремел взрыв в районе СТО. К месту очередного военного преступления России направляются скорые, потому что есть пострадавшие.

Позже глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко сообщил, что в городе погибли три человека и ранены 8 из-за атаки РФ.

В результате удара повреждены СТО и предприятия. На месте происшествия работают спасатели, полиция и медики.

