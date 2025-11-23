15 человек пострадали в результате атаки России на Днепр

Три человека остаются в больницах. Это женщины 52 и 64 лет и 48-летний мужчина. У одной из пациенток отравление продуктами горения. У других травмы головы и рваные раны. Они находятся в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие, в том числе и 11-летняя девочка, приходить в себя от пережитого будут дома.