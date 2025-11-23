15 человек пострадали в результате атаки России на Днепр

Ночью 23 ноября российские захватчики нанесли удары дронами по Днепру, в результате чего начался пожар в многоэтажке. Согласно последним данным, пострадали 15 человек, в том числе 11-летний ребенок.
Главные тезисы
- В настоящее время три человека остаются в больницах.
- В Никополе пострадали 41-летняя женщина и двое парней 14 и 16 лет.
Атака России на Днепр — последние подробности
Как сообщает начальник Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко, защитники неба успели уничтожить 15 вражеских дронов во время нового воздушного нападения РФ.
За помощью к медикам обратились уже 15 гражданских.
Загорелись балконы в девятиэтажке и пристройка к частному дому. Также повреждены 6 автомобилей.
Кроме того, под удары россиян попали Васильковская и Зайцевская общины Синельниковщины. Известно о 2 пострадавших.
Пожар охватил 3 дома местных — огонь удалось потушить.
В Никополе известно о пострадавшей 41-летней женщине и двух парнях 14 и 16 лет.
Россияне били по инфраструктуре и заправке.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-