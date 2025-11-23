15 человек пострадали в результате атаки России на Днепр
Категория
Украина
Дата публикации

15 человек пострадали в результате атаки России на Днепр

Атака России на Днепр — последние подробности
Read in English
Читати українською
Источник:  Днепропетровская ОГА

Ночью 23 ноября российские захватчики нанесли удары дронами по Днепру, в результате чего начался пожар в многоэтажке. Согласно последним данным, пострадали 15 человек, в том числе 11-летний ребенок.

Главные тезисы

  • В настоящее время три человека остаются в больницах.
  • В Никополе пострадали 41-летняя женщина и двое парней 14 и 16 лет.

Атака России на Днепр — последние подробности

Как сообщает начальник Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко, защитники неба успели уничтожить 15 вражеских дронов во время нового воздушного нападения РФ.

За помощью к медикам обратились уже 15 гражданских.

Загорелись балконы в девятиэтажке и пристройка к частному дому. Также повреждены 6 автомобилей.

Три человека остаются в больницах. Это женщины 52 и 64 лет и 48-летний мужчина. У одной из пациенток отравление продуктами горения. У других травмы головы и рваные раны. Они находятся в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие, в том числе и 11-летняя девочка, приходить в себя от пережитого будут дома.

Владислав Гайваненко

Владислав Гайваненко

Начальник Днепропетровской ОВА

Кроме того, под удары россиян попали Васильковская и Зайцевская общины Синельниковщины. Известно о 2 пострадавших.

Пожар охватил 3 дома местных — огонь удалось потушить.

Продолжал противник бить и по Никопольщине. FPV-дронами и из тяжелой артиллерии бил по райцентру, Покровской, Мировской, Марганецкой общинам.

В Никополе известно о пострадавшей 41-летней женщине и двух парнях 14 и 16 лет.

Россияне били по инфраструктуре и заправке.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина очертила свои "красные линии" для завершения войны
Кристина Гайовишин
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Готовятся к "шоку". Россию накроет новая волна инфляции
Россияне столкнутся с обострением инфляции
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Лидеры Европы уже готовят альтернативу мирному плану Трампа
Европа будет добиваться справедливого завершения войны

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?