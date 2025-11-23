15 людей постраждали внаслідок атаки Росії на Дніпро
Категорія
Україна
Дата публікації

15 людей постраждали внаслідок атаки Росії на Дніпро

Атака Росії на Дніпро - останні подробиці
Read in English
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Уночі 23 листопада російські загарбники завдала ударів дронами по Дніпру, в результаті чого почалася пожежа в багатоповерхівці. Згідно з останніми даними, постраждали 15 людей, зокрема й 11-річна дитина.

Головні тези:

  •  Наразі троє людей залишаються у лікарнях. 
  •  У Нікополі постраждали 41-річна жінка та двоє хлопців 14 і 16 років.

Атака Росії на Дніпро — останні подробиці

Як повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, захисники неба встигли знищити 15 ворожих дронів під час нового повітряного нападу РФ.

По допомогу до медиків звернулися вже 15 цивільних.

Загорілися балкони у дев'ятиповерхівці та прибудова до приватного будинку. Також пошкоджені 6 автівок.

Троє людей залишаються у лікарнях. Це жінки 52 та 64 років і 48-річний чоловік. В однієї з пацієнток отруєння продуктами горіння. В інших травми голови та рвані рани. Вони у стані середньої тяжкості. Решта потерпілих, в тому числі й 11-річна дівчинка, оговтуватися від пережитого будуть вдома.

Владислав Гайваненко

Владислав Гайваненко

Начальник Дніпропетровської ОВА

Окрім того, під удари росіян потрапили Васильківська та Зайцівська громади Синельниківщини. Відомо про 2 потерпілих.

Пожежа охопила 3 оселі місцевих — вогонь вдалося загасити.

Продовжував противник гатити й по Нікопольщині. FPV-дронами та з важкої артилерії бив по райцентру, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах.

У Нікополі відому про потерпілу 41-річна жінка та двоє хлопців 14 і 16 років.

Росіяни били по інфраструктурі та заправці.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Україна окреслила свої "червоні лінії" для завершення війни
Христина Гайовишин
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Готуються до "шоку". Росію накриє нова хвиля інфляції
Росіяни стикнуться зі загостренням інфляції
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Лідери Європи уже готують альтернативу мирному плану Трампа
Європа буде добиватися справедливого завершення війни

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?