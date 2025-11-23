15 людей постраждали внаслідок атаки Росії на Дніпро

Уночі 23 листопада російські загарбники завдала ударів дронами по Дніпру, в результаті чого почалася пожежа в багатоповерхівці. Згідно з останніми даними, постраждали 15 людей, зокрема й 11-річна дитина.

Атака Росії на Дніпро — останні подробиці

Як повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, захисники неба встигли знищити 15 ворожих дронів під час нового повітряного нападу РФ.

По допомогу до медиків звернулися вже 15 цивільних.

Загорілися балкони у дев'ятиповерхівці та прибудова до приватного будинку. Також пошкоджені 6 автівок.

Троє людей залишаються у лікарнях. Це жінки 52 та 64 років і 48-річний чоловік. В однієї з пацієнток отруєння продуктами горіння. В інших травми голови та рвані рани. Вони у стані середньої тяжкості. Решта потерпілих, в тому числі й 11-річна дівчинка, оговтуватися від пережитого будуть вдома. Владислав Гайваненко Начальник Дніпропетровської ОВА

Окрім того, під удари росіян потрапили Васильківська та Зайцівська громади Синельниківщини. Відомо про 2 потерпілих.

Пожежа охопила 3 оселі місцевих — вогонь вдалося загасити.

Продовжував противник гатити й по Нікопольщині. FPV-дронами та з важкої артилерії бив по райцентру, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах.

У Нікополі відому про потерпілу 41-річна жінка та двоє хлопців 14 і 16 років.