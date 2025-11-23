15 людей постраждали внаслідок атаки Росії на Дніпро

Уночі 23 листопада російські загарбники завдала ударів дронами по Дніпру, в результаті чого почалася пожежа в багатоповерхівці. Згідно з останніми даними, постраждали 15 людей, зокрема й 11-річна дитина.
Головні тези:
- Наразі троє людей залишаються у лікарнях.
- У Нікополі постраждали 41-річна жінка та двоє хлопців 14 і 16 років.
Атака Росії на Дніпро — останні подробиці
Як повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, захисники неба встигли знищити 15 ворожих дронів під час нового повітряного нападу РФ.
По допомогу до медиків звернулися вже 15 цивільних.
Загорілися балкони у дев'ятиповерхівці та прибудова до приватного будинку. Також пошкоджені 6 автівок.
Окрім того, під удари росіян потрапили Васильківська та Зайцівська громади Синельниківщини. Відомо про 2 потерпілих.
Пожежа охопила 3 оселі місцевих — вогонь вдалося загасити.
У Нікополі відому про потерпілу 41-річна жінка та двоє хлопців 14 і 16 років.
Росіяни били по інфраструктурі та заправці.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-