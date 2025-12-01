Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру — є загиблі та постраждалі
Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру — є загиблі та постраждалі

Дніпро
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Вранці 1 грудня російські війська атакували Дніпро. На жаль, внаслідок ворожого удару є загиблі та постраждалі.

Головні тези:

  • Російські війська завдали ракетний удар по місту Дніпро.
  • У результаті атаки загинули троє мирних жителів, а восьмеро отримали поранення.
  • Російська балістична ракета спричинила пошкодження СТО та підприємств у місті.

Росія вбила трьох жителів Дніпра

Спочатку стало відомо, що у бік Дніпра летить російська балістична ракета.

Пабліки писали, що у Дніпрі пролунав вибух у районі СТО. До місця чергового воєнного злочину Росії направляються “швидкі”, тому що є постраждалі.

Пізніше очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що у місті загинули троє людей і поранено 8 через атаку РФ.

Внаслідок удару пошкоджені СТО та підприємства. На місці події працюють рятувальники, поліція та медики.

