Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру — є загиблі та постраждалі

Вранці 1 грудня російські війська атакували Дніпро. На жаль, внаслідок ворожого удару є загиблі та постраждалі.

Росія вбила трьох жителів Дніпра

Спочатку стало відомо, що у бік Дніпра летить російська балістична ракета.

Пабліки писали, що у Дніпрі пролунав вибух у районі СТО. До місця чергового воєнного злочину Росії направляються “швидкі”, тому що є постраждалі. Поширити

Пізніше очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що у місті загинули троє людей і поранено 8 через атаку РФ.