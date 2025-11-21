Російські війська впродовж дня атакували Дніпропетровщину — є загиблі та постраждалі

Російські війська упродовж дня атакували три райони Дніпропетровської області. Загинуло двоє чоловіків, ще пʼятеро людей постраждали.

Росія вбила двох людей на Дніпропетровщині

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Увесь день ворог знущався з Нікопольщини. Гатив безпілотниками та артилерією. Вибухи лунали у Нікополі, Покровській, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадах. Загинули двоє чоловіків — 66 та 64 років. Постраждали п'ятеро людей, двоє з яких — госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Внаслідок атаки зайнялося фермерське господарство. Там знищені тонни цибулі. Горіла і приватна оселя. Побиті інфраструктура, 4 багатоквартирні і 7 приватних осель, ще одна — зруйнована. Пошкоджені 5 господарських споруд, гараж, магазин, авто, лінії електропередач та газогін.

Від атак БпЛА потерпав і Криворізький район — Зеленодольська і Грушівська громади. Пошкоджена інфраструктура.

Також ворог спрямував БпЛА на Павлоградський район. Наслідки уточнюються.