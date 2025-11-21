Російські війська впродовж дня атакували Дніпропетровщину — є загиблі та постраждалі

Російські війська упродовж дня атакували три райони Дніпропетровської області. Загинуло двоє чоловіків, ще пʼятеро людей постраждали.
Головні тези:
- Російські війська атакували три райони Дніпропетровської області, спричинивши загибель двох людей та поранення п'ятеро.
- У результаті атаки було пошкоджено кілька житлових та господарських будівель, включаючи фермерське господарство зі знищеними тоннами цибулі.
- Належна інфраструктура постраждала від ударів артилерії та безпілотників, що призвело до пожеж та руйнувань.
Росія вбила двох людей на Дніпропетровщині
Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
Увесь день ворог знущався з Нікопольщини. Гатив безпілотниками та артилерією. Вибухи лунали у Нікополі, Покровській, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадах. Загинули двоє чоловіків — 66 та 64 років. Постраждали п'ятеро людей, двоє з яких — госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
Внаслідок атаки зайнялося фермерське господарство. Там знищені тонни цибулі. Горіла і приватна оселя. Побиті інфраструктура, 4 багатоквартирні і 7 приватних осель, ще одна — зруйнована. Пошкоджені 5 господарських споруд, гараж, магазин, авто, лінії електропередач та газогін.
Також ворог спрямував БпЛА на Павлоградський район. Наслідки уточнюються.
