Российские войска в течение дня атаковали Днепропетровщину — есть погибшие и пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Российские войска в течение дня атаковали Днепропетровщину — есть погибшие и пострадавшие

Никополь
Читати українською
Источник:  Днепропетровская ОГА

Российские войска в течение дня атаковали три района Днепропетровской области. Погибли двое мужчин, еще пять человек пострадали.

Главные тезисы

  • Российские войска в течение дня атаковали несколько районов Днепропетровской области, что привело к гибели двух человек и ранениям пятерых.
  • В результате атаки пострадала инфраструктура региона, здания были повреждены, фермерское хозяйство было атаковано с уничтожением тонн продукции.
  • Удары артиллерии и беспилотников вызвали пожары и разрушения в районах Днепропетровской области, последствия атаки серьезны и требуют внимания.

Россия убила двух человек на Днепропетровщине

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко.

Весь день враг издевался над Никопольщиной. Готив беспилотниками и артиллерией. Взрывы звучали в Никополе, Покровском, Марганецком, Мировском, Красногригоревском общинах. Погибли двое мужчин — 66 и 64 лет. Пострадали пять человек, двое из которых госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В результате атаки занялось фермерское хозяйство. Там уничтожены тонны лука. Горел и частный дом. Избиты инфраструктура, 4 многоквартирных и 7 частных домов, еще один — разрушен. Повреждены 5 хозяйственных построек, гараж, магазин, авто, линии электропередач и газопровод.

От атак БпЛА страдал и Криворожский район — Зеленодольская и Грушевская общины. Повреждена инфраструктура.

Также враг направил БПЛА на Павлоградский район. Последствия уточняются.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия обстреляла из артиллерии Никополь — есть погибшие и пострадавшие
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
авто
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия совершила почти 40 обстрелов Никопольщины в течение дня — есть пострадавшие
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Никопольщина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Оккупанты РФ FPV-дроном атаковали Никополь — есть раненые
автомобиль

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?