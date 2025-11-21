Российские войска в течение дня атаковали Днепропетровщину — есть погибшие и пострадавшие

Российские войска в течение дня атаковали три района Днепропетровской области. Погибли двое мужчин, еще пять человек пострадали.
Россия убила двух человек на Днепропетровщине
Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко.
Весь день враг издевался над Никопольщиной. Готив беспилотниками и артиллерией. Взрывы звучали в Никополе, Покровском, Марганецком, Мировском, Красногригоревском общинах. Погибли двое мужчин — 66 и 64 лет. Пострадали пять человек, двое из которых госпитализированы в состоянии средней тяжести.
В результате атаки занялось фермерское хозяйство. Там уничтожены тонны лука. Горел и частный дом. Избиты инфраструктура, 4 многоквартирных и 7 частных домов, еще один — разрушен. Повреждены 5 хозяйственных построек, гараж, магазин, авто, линии электропередач и газопровод.
Также враг направил БПЛА на Павлоградский район. Последствия уточняются.
