Оккупанты РФ массированно атаковали Днепропетровщину — погибли два человека

Российская армия 28 ноября атаковала беспилотниками, артиллерией и управляемыми авиабомбами Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области - два человека погибли, двое пострадавших.

Россия убила двух человек на Днепропетровщине

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы областной военной администрации Владислав Гайваненко. По его словам, по Васильковской общине на Синельниковщине враг ударил БпЛА. По Покровской — готив КАБами.

Погибли 37-летний мужчина и 56-летняя женщина. Искренние соболезнования родным и близким. Есть и двое пострадавших. Поделиться

Он добавил, что разрушен частный дом, еще пять изуродованы. Горел лицей.

Днепропетровщина после ударов РФ

В Никопольщину российская армия направляла артиллерию и FPV-дроны. Страдали райцентр, Покровская, Мировская, Марганецкая общины.