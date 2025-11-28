Оккупанты РФ массированно атаковали Днепропетровщину — погибли два человека

Российская армия 28 ноября атаковала беспилотниками, артиллерией и управляемыми авиабомбами Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области - два человека погибли, двое пострадавших.
Главные тезисы
- Оккупанты РФ атаковали Днепропетровщину, используя беспилотники, артиллерию и авиабомбы.
- Двое мирных жителей погибли, а двое пострадали в результате нападений Российской армии на область.
- На пострадавшей территории разрушены частные дома, предприятия и школа из-за враждебных действий РФ.
Россия убила двух человек на Днепропетровщине
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы областной военной администрации Владислав Гайваненко. По его словам, по Васильковской общине на Синельниковщине враг ударил БпЛА. По Покровской — готив КАБами.
Он добавил, что разрушен частный дом, еще пять изуродованы. Горел лицей.
В Никопольщину российская армия направляла артиллерию и FPV-дроны. Страдали райцентр, Покровская, Мировская, Марганецкая общины.
Изуродованное предприятие и частный дом.
