Оккупанты РФ массированно атаковали Днепропетровщину — погибли два человека
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты РФ массированно атаковали Днепропетровщину — погибли два человека

атака РФ
Источник:  Днепропетровская ОГА

Российская армия 28 ноября атаковала беспилотниками, артиллерией и управляемыми авиабомбами Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области - два человека погибли, двое пострадавших.

Главные тезисы

  • Оккупанты РФ атаковали Днепропетровщину, используя беспилотники, артиллерию и авиабомбы.
  • Двое мирных жителей погибли, а двое пострадали в результате нападений Российской армии на область.
  • На пострадавшей территории разрушены частные дома, предприятия и школа из-за враждебных действий РФ.

Россия убила двух человек на Днепропетровщине

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы областной военной администрации Владислав Гайваненко. По его словам, по Васильковской общине на Синельниковщине враг ударил БпЛА. По Покровской — готив КАБами.

Погибли 37-летний мужчина и 56-летняя женщина. Искренние соболезнования родным и близким. Есть и двое пострадавших.

Он добавил, что разрушен частный дом, еще пять изуродованы. Горел лицей.

Днепропетровщина после ударов РФ

В Никопольщину российская армия направляла артиллерию и FPV-дроны. Страдали райцентр, Покровская, Мировская, Марганецкая общины.

Изуродованное предприятие и частный дом.

Категория
Украина
Дата публикации
Категория
Украина
Дата публикации
Категория
Украина
Дата публикации
Какие последствия атак России на Днепропетровщину

