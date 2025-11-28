Окупанти РФ масовано атакували Дніпропетровщину — загинули двоє людей

Російська армія 28 листопада атакувала безпілотниками, артилерією та керованими авіабомбами Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області - дві людини загинули, двоє постраждалих.

Росія вбила двох людей на Дніпропетровщині

Про це повідомив виконувач обов’язків голови обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. За його словами, по Васильківській громаді, що на Синельниківщині, ворог вдарив БпЛА. По Покровській — гатив КАБами.

Загинули 37-річний чоловік та 56-річна жінка. Щирі співчуття рідним та близьким. Є й двоє постраждалих. Поширити

Він додав, що зруйнований приватний будинок, ще п’ять — понівечені. Горів ліцей.

Дніпропетровщина піля ударів РФ

На Нікопольщину російська армія спрямовувала артилерію та FPV-дрони. Потерпали райцентр, Покровська, Мирівська, Марганецька громади.