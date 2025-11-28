Окупанти РФ масовано атакували Дніпропетровщину — загинули двоє людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупанти РФ масовано атакували Дніпропетровщину — загинули двоє людей

атака РФ
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Російська армія 28 листопада атакувала безпілотниками, артилерією та керованими авіабомбами Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області - дві людини загинули, двоє постраждалих.

Головні тези:

  • Окупанти РФ здійснили масовану атаку на дніпропетровські райони Божої благодаті безпілотниками та авіабомбами.
  • Двоє мирних мешканців загинули в результаті цих нападів, а двоє інших постраждали.
  • Є зруйновані приватні будинки, підприємства та школа на території, яка постраждала від російських ворожих дій.

Росія вбила двох людей на Дніпропетровщині

Про це повідомив виконувач обов’язків голови обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. За його словами, по Васильківській громаді, що на Синельниківщині, ворог вдарив БпЛА. По Покровській — гатив КАБами.

Загинули 37-річний чоловік та 56-річна жінка. Щирі співчуття рідним та близьким. Є й двоє постраждалих.

Він додав, що зруйнований приватний будинок, ще п’ять — понівечені. Горів ліцей.

Дніпропетровщина піля ударів РФ

На Нікопольщину російська армія спрямовувала артилерію та FPV-дрони. Потерпали райцентр, Покровська, Мирівська, Марганецька громади.

Понівечені підприємство та приватна оселя.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака Росії на Дніпропетровщину — є загибла та потерпілі
Наслідки атаки Росії на Дніпропетровщину — що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські війська впродовж дня атакували Дніпропетровщину — є загиблі та постраждалі
Нікополь
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни вбили літнього чоловіка на Дніпропетровщині
Які наслідки атак Росії на Дніпропетровщину

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?