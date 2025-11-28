Окупанти РФ масовано атакували Дніпропетровщину — загинули двоє людей

Російська армія 28 листопада атакувала безпілотниками, артилерією та керованими авіабомбами Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області - дві людини загинули, двоє постраждалих.
Головні тези:
- Окупанти РФ здійснили масовану атаку на дніпропетровські райони Божої благодаті безпілотниками та авіабомбами.
- Двоє мирних мешканців загинули в результаті цих нападів, а двоє інших постраждали.
- Є зруйновані приватні будинки, підприємства та школа на території, яка постраждала від російських ворожих дій.
Росія вбила двох людей на Дніпропетровщині
Про це повідомив виконувач обов’язків голови обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. За його словами, по Васильківській громаді, що на Синельниківщині, ворог вдарив БпЛА. По Покровській — гатив КАБами.
Він додав, що зруйнований приватний будинок, ще п’ять — понівечені. Горів ліцей.
На Нікопольщину російська армія спрямовувала артилерію та FPV-дрони. Потерпали райцентр, Покровська, Мирівська, Марганецька громади.
Понівечені підприємство та приватна оселя.
