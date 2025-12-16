РФ атаковала Украину 69 ударными дронами
РФ атаковала Украину 69 ударными дронами

Воздушное сражение РФ и Украины — какие последствия
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 15-16 декабря российские захватчики совершали атаку 69 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить 57 вражеских целей.

Главные тезисы

  • Зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА на 7 локациях.
  • Атака врага продолжается, не игнорируйте воздушную тревогу.

Воздушное сражение РФ и Украины — какие последствия

На этот раз вражеские дроны летели по направлениям: Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово — РФ., Гвардейское — ТОТ АР Крыма.

Что важно понимать, около 40 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 57 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на юге и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 10 ударных БПЛА на 7 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Итого — к победе! — призывают украинские защитники.

