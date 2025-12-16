Битва за Покровск и Мирноград эскалируется — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Битва за Покровск и Мирноград эскалируется — видео

Десантно-штурмовые войска ВСУ
Что происходит в Покровске и Мирнограде
Read in English
Читати українською

7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщает, что в Донецкой области армия РФ существенно усиливает свое наступление в западных окрестностях Покровска. Кроме того, враг пытается прорваться вперед в юго-восточных районах Мирнограда.

Главные тезисы

  • Украинские воины наращивают усилия по стабилизации и расширению логистического коридора в Мирноград.
  • В районах Светлого и Ровно фиксируются единичные появления вражеских групп, однако они сразу ликвидируются.

Что происходит в Покровске и Мирнограде

Воины ДШВ сообщают о реализации операции по воздушному прикрытию сухопутных логистических маршрутов на подходах к Покровской агломерации.

Непосредственно в самом Покровске наибольшую активность российские захватчики демонстрируют на западных окраинах города.

Кроме того, указано, что оккупанты 76-й десантно-штурмовой дивизии делают все возможное, чтобы прорваться в направлении Гришиного, к северо-западу от Покровска. Враг планирует двигаться сразу по нескольким направлениям.

Указано, что Силы обороны противодействуют этим попыткам, перерезая вероятные маршруты продвижения противника и поражая его имеющимися силами и средствами, в частности, артиллерией и FPV-дронами.

Также, согласно последним данным, противник все сильнее и активнее давит на юго-восточные районы города Мирноград.

Российские захватчики снова прибегают к инфильтрации на подступах к "верхнему" Мирнограду.

Несмотря на это, бойцы Сил обороны Украины, в частности, воины 38 отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного обнаруживают и ликвидируют противника.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США обещают военный ответ на новое вторжение России в Украину
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский провел ключевую красную линию в переговорах с США и РФ
Зеленский озвучил однозначную позицию Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский спрогнозировал реакцию Трампа на срыв Путиным мирного соглашения
Зеленский рассчитывает, что Трамп не будет терпеть выходки Путина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?