Битва за Покровск и Мирноград эскалируется — видео

7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщает, что в Донецкой области армия РФ существенно усиливает свое наступление в западных окрестностях Покровска. Кроме того, враг пытается прорваться вперед в юго-восточных районах Мирнограда.
Главные тезисы
- Украинские воины наращивают усилия по стабилизации и расширению логистического коридора в Мирноград.
- В районах Светлого и Ровно фиксируются единичные появления вражеских групп, однако они сразу ликвидируются.
Что происходит в Покровске и Мирнограде
Воины ДШВ сообщают о реализации операции по воздушному прикрытию сухопутных логистических маршрутов на подходах к Покровской агломерации.
Непосредственно в самом Покровске наибольшую активность российские захватчики демонстрируют на западных окраинах города.
Кроме того, указано, что оккупанты 76-й десантно-штурмовой дивизии делают все возможное, чтобы прорваться в направлении Гришиного, к северо-западу от Покровска. Враг планирует двигаться сразу по нескольким направлениям.
Также, согласно последним данным, противник все сильнее и активнее давит на юго-восточные районы города Мирноград.
Российские захватчики снова прибегают к инфильтрации на подступах к "верхнему" Мирнограду.
Несмотря на это, бойцы Сил обороны Украины, в частности, воины 38 отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного обнаруживают и ликвидируют противника.
