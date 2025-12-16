Битва за Покровск и Мирноград эскалируется — видео

7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщает, что в Донецкой области армия РФ существенно усиливает свое наступление в западных окрестностях Покровска. Кроме того, враг пытается прорваться вперед в юго-восточных районах Мирнограда.

Что происходит в Покровске и Мирнограде

Воины ДШВ сообщают о реализации операции по воздушному прикрытию сухопутных логистических маршрутов на подходах к Покровской агломерации.

Непосредственно в самом Покровске наибольшую активность российские захватчики демонстрируют на западных окраинах города.

Кроме того, указано, что оккупанты 76-й десантно-штурмовой дивизии делают все возможное, чтобы прорваться в направлении Гришиного, к северо-западу от Покровска. Враг планирует двигаться сразу по нескольким направлениям.

Указано, что Силы обороны противодействуют этим попыткам, перерезая вероятные маршруты продвижения противника и поражая его имеющимися силами и средствами, в частности, артиллерией и FPV-дронами.

Также, согласно последним данным, противник все сильнее и активнее давит на юго-восточные районы города Мирноград.

Российские захватчики снова прибегают к инфильтрации на подступах к "верхнему" Мирнограду.