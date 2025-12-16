Зеленский спрогнозировал реакцию Трампа на срыв Путиным мирного соглашения

По убеждению украинского лидера Владимира Зеленского, в случае отказа российского диктатора Владимира Путина от актуального мирного соглашения по завершению войны — президент США Дональд Трамп существенно усилит давление на РФ и даст Украине больше оружия.
Главные тезисы
- Зеленский считает, что Путин действительно может отказаться от мирного плана.
- Президент питает надежду, что Трамп не оставит это без ответа.
Зеленский рассчитывает, что Трамп не будет терпеть выходки Путина
Журналисты поинтересовались у главы государства, как будут развиваться события, если официальная Москва не захочет подписывать мирное соглашение и завершать войну.
По убеждению Зеленского, действительно важно готовиться к тому, что Путин одномоментно перечеркнет усилия Украины, США и ЕС на этом пути.
Однако, как считает украинский лидер, Трамп не оставит без ответа срыв мирных переговоров.
По словам главы государства, в случае провала мирных усилий Трамп должен помочь Украине наконец-то отбиться от России.
