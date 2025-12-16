Зеленский спрогнозировал реакцию Трампа на срыв Путиным мирного соглашения
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский спрогнозировал реакцию Трампа на срыв Путиным мирного соглашения

Зеленский рассчитывает, что Трамп не будет терпеть выходки Путина
Read in English
Читати українською

По убеждению украинского лидера Владимира Зеленского, в случае отказа российского диктатора Владимира Путина от актуального мирного соглашения по завершению войны — президент США Дональд Трамп существенно усилит давление на РФ и даст Украине больше оружия.

Главные тезисы

  • Зеленский считает, что Путин действительно может отказаться от мирного плана.
  • Президент питает надежду, что Трамп не оставит это без ответа.

Журналисты поинтересовались у главы государства, как будут развиваться события, если официальная Москва не захочет подписывать мирное соглашение и завершать войну.

По убеждению Зеленского, действительно важно готовиться к тому, что Путин одномоментно перечеркнет усилия Украины, США и ЕС на этом пути.

Однако, как считает украинский лидер, Трамп не оставит без ответа срыв мирных переговоров.

Я думаю, что Америка будет давить санкциями и даст нам больше оружия, если он будет все отвергать. Я думаю, это справедливый наш будет запрос к американцам. Потому что на мой взгляд, логика такова: если американцы готовы дать гарантии безопасности Украине и применить сильные гарантии, если Путин нарушит, скажите мне откровенно, чем это отличается от того, если Путин не хочет заканчивать?

Президент Украины

По словам главы государства, в случае провала мирных усилий Трамп должен помочь Украине наконец-то отбиться от России.

Дайте нам тогда уже хотя бы часть этих гарантий, чтобы мы могли отбиться от Путина. ПВО, и дайте long range, — подчеркнул Зеленский.

