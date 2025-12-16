Зеленский спрогнозировал реакцию Трампа на срыв Путиным мирного соглашения

По убеждению украинского лидера Владимира Зеленского, в случае отказа российского диктатора Владимира Путина от актуального мирного соглашения по завершению войны — президент США Дональд Трамп существенно усилит давление на РФ и даст Украине больше оружия.

Зеленский рассчитывает, что Трамп не будет терпеть выходки Путина

Журналисты поинтересовались у главы государства, как будут развиваться события, если официальная Москва не захочет подписывать мирное соглашение и завершать войну.

По убеждению Зеленского, действительно важно готовиться к тому, что Путин одномоментно перечеркнет усилия Украины, США и ЕС на этом пути.

Однако, как считает украинский лидер, Трамп не оставит без ответа срыв мирных переговоров.

Я думаю, что Америка будет давить санкциями и даст нам больше оружия, если он будет все отвергать. Я думаю, это справедливый наш будет запрос к американцам. Потому что на мой взгляд, логика такова: если американцы готовы дать гарантии безопасности Украине и применить сильные гарантии, если Путин нарушит, скажите мне откровенно, чем это отличается от того, если Путин не хочет заканчивать? Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, в случае провала мирных усилий Трамп должен помочь Украине наконец-то отбиться от России.