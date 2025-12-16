Зеленський спрогнозував реакцію Трампа на зрив Путіним мирної угоди

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, у разі відмови російського диктатора Володимира Путіна від актуальної мирної угоди щодо завершення війни — президент США Дональд Трамп суттєво посилить тиск на РФ і дасть Україні більше зброї.
Головні тези:
- Зеленський вважає, що Путін дійсно може відмовитися від мирного плану.
- Президент плекає надію, що Трамп не залишить це без відповіді.
Зеленський розраховує, що Трамп не буде терпіти витівки Путіна
Журналісти поцікавилися в глави держави, як будуть розвиватися події, якщо офіційна Москва не захоче підписувати мирну угоду та завершувати війни.
На переконання Зеленського, дійсно важливо готуватися до того, що Путін одномоментно перекреслить зусилля України, США та ЄС на цьому шляху.
Однак, як вважає український лідер, Трамп не залишить без відповіді зрив мирних перемовин.
За словами глави держави, у разі провали мирних зусиль Трамп повинен допомогти Україні врешті відбитися від Росії.
