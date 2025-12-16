Зеленський спрогнозував реакцію Трампа на зрив Путіним мирної угоди

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, у разі відмови російського диктатора Володимира Путіна від актуальної мирної угоди щодо завершення війни — президент США Дональд Трамп суттєво посилить тиск на РФ і дасть Україні більше зброї.

Зеленський розраховує, що Трамп не буде терпіти витівки Путіна

Журналісти поцікавилися в глави держави, як будуть розвиватися події, якщо офіційна Москва не захоче підписувати мирну угоду та завершувати війни.

На переконання Зеленського, дійсно важливо готуватися до того, що Путін одномоментно перекреслить зусилля України, США та ЄС на цьому шляху.

Однак, як вважає український лідер, Трамп не залишить без відповіді зрив мирних перемовин.

Я думаю, що Америка буде тиснути санкціями і дасть нам більше зброї, якщо він буде все відкидати. Я думаю, це справедливий наш буде запит до американців. Тому що на мій погляд, логіка така: якщо американці готові дати гарантії безпеки Україні і застосувати сильні гарантії, якщо Путін порушить, то скажіть мені відверто, чим це відрізняється від того, якщо Путін не хоче закінчувати? Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, у разі провали мирних зусиль Трамп повинен допомогти Україні врешті відбитися від Росії.