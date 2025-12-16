Битва за Покровськ та Мирноград загострюється — відео

7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомляє, що у Донецькій області армія РФ суттєво посилює свій наступ на західних околицях Покровська. Окрім того, ворог намагається прорватися вперед на південно-східних районах Мирнограда.

Що відбувається в Покровську та Мирнограді

Воїни ДШВ повідомляють про реалізацію операції з повітряного прикриття сухопутних логістичних маршрутів на підходах до Покровської агломерації.

Безпосередньо в самому Покровську найбільшу активність російські загарбники демонструють на західних околицях міста.

Окрім того, наголошується, що окупанти 76-ї десантно-штурмової дивізії роблять все можливе, щоб прорватися у напрямку Гришиного, що на північний захід від Покровська. Ворог планує рухатися одразу кількома напрямками.

Зазначається, що Сили оборони протидіють цим спробам, перерізаючи ймовірні маршрути просування противника та уражаючи його наявними силами й засобами, зокрема артилерією та FPV-дронами.

Також, згідно з останніми даними, противник дедалі сильніше та активніше тисне на південно-східні райони міста Мирноград.

Російські загарбники знову вдаються до інфільтрації на підступах до "верхнього" Мирнограду.