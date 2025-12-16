У Путіна відреагували на ідею тимчасового різдвяного перемир'я

16 грудня речник Кремля Дмитро Пєсков відповів на запитання про те, як команда російського диктатора Володимира Путіна ставиться до пропозиції України про різдвяне перемир'я. Офіційна Москва де-факто відкинула цю ідею.
Головні тези:
- Кремль заявив, що не планує давати перепочинок Україні.
- Український лідер Володимир Зеленський та США підтримують ідею різдвяного перемир'я.
Росіяни відкинули ідею різдвяного перемирʼя
Речник російського диктатора не приховує, що команда Володимира Путіна ставиться до такої пропозиції негативно.
Він також офіційно підтвердив російським пропагандистам, що останні переговори між нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним і американським лідером Дональдом Трампом відбулася 16 жовтня.
Дмитро Пєсков також наголосив, станом на сьогодні в Кремлі продовжується активна підготовка до прямої лінії Путіна, який "уже працює із запитаннями росіян".
Як уже згадувалося раніше, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував ідею різдвяного перемир'я.
