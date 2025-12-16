16 грудня речник Кремля Дмитро Пєсков відповів на запитання про те, як команда російського диктатора Володимира Путіна ставиться до пропозиції України про різдвяне перемир'я. Офіційна Москва де-факто відкинула цю ідею.

Росіяни відкинули ідею різдвяного перемирʼя

Речник російського диктатора не приховує, що команда Володимира Путіна ставиться до такої пропозиції негативно.

Ми хочемо миру. Ми не хочемо перемир'я, щоб дати перепочинок Україні і підготуватися до продовження війни, — цинічно заявив Дмитро Пєсков. Поширити

Він також офіційно підтвердив російським пропагандистам, що останні переговори між нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним і американським лідером Дональдом Трампом відбулася 16 жовтня.

Ми хочемо зупинити цю війну, досягти наших цілей, забезпечити наші інтереси і гарантувати мир у Європі на майбутнє, — безсоромно додав речник Кремля. Поширити

Дмитро Пєсков також наголосив, станом на сьогодні в Кремлі продовжується активна підготовка до прямої лінії Путіна, який "уже працює із запитаннями росіян".

Як уже згадувалося раніше, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував ідею різдвяного перемир'я.