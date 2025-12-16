16 декабря спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как команда российского диктатора Владимира Путина относится к предложению Украины о рождественском перемирии. Официальная Москва де-факто отбросила эту идею.
Главные тезисы
- Кремль заявил, что не планирует давать передышку Украине.
- Украинский лидер Владимир Зеленский и США поддерживают идею рождественского перемирия.
Россияне отбросили идею рождественского перемирия
Спикер российского диктатора не скрывает, что команда Владимира Путина относится к такому предложению негативно.
Он также официально подтвердил российским пропагандистам, что последние переговоры между нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом прошли 16 октября.
Дмитрий Песков также подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день в Кремле продолжается активная подготовка к прямой линии Путина, который "уже работает с вопросами россиян".
Как уже упоминалось ранее, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что канцлер Германии Фридрих Мерц предложил идею рождественского перемирия.
