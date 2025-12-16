16 декабря спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как команда российского диктатора Владимира Путина относится к предложению Украины о рождественском перемирии. Официальная Москва де-факто отбросила эту идею.

Россияне отбросили идею рождественского перемирия

Спикер российского диктатора не скрывает, что команда Владимира Путина относится к такому предложению негативно.

Мы хотим мира. Мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны, — цинично заявил Дмитрий Песков. Поделиться

Он также официально подтвердил российским пропагандистам, что последние переговоры между нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом прошли 16 октября.

Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее, — бесстыдно добавил спикер Кремля. Поделиться

Дмитрий Песков также подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день в Кремле продолжается активная подготовка к прямой линии Путина, который "уже работает с вопросами россиян".

Как уже упоминалось ранее, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что канцлер Германии Фридрих Мерц предложил идею рождественского перемирия.