У Путина отреагировали на идею временного рождественского перемирия
Категория
Политика
Дата публикации

У Путина отреагировали на идею временного рождественского перемирия

Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

16 декабря спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как команда российского диктатора Владимира Путина относится к предложению Украины о рождественском перемирии. Официальная Москва де-факто отбросила эту идею.

Главные тезисы

  • Кремль заявил, что не планирует давать передышку Украине.
  • Украинский лидер Владимир Зеленский и США поддерживают идею рождественского перемирия.

Россияне отбросили идею рождественского перемирия

Спикер российского диктатора не скрывает, что команда Владимира Путина относится к такому предложению негативно.

Мы хотим мира. Мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны, — цинично заявил Дмитрий Песков.

Он также официально подтвердил российским пропагандистам, что последние переговоры между нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом прошли 16 октября.

Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее, — бесстыдно добавил спикер Кремля.

Дмитрий Песков также подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день в Кремле продолжается активная подготовка к прямой линии Путина, который "уже работает с вопросами россиян".

Как уже упоминалось ранее, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что канцлер Германии Фридрих Мерц предложил идею рождественского перемирия.

США поддерживают эту идею, я как президент Украины, безусловно, тоже ее поддерживаю. Я считаю, что энергетическое перемирие нормально любое.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский спрогнозировал реакцию Трампа на срыв Путиным мирного соглашения
Зеленский рассчитывает, что Трамп не будет терпеть выходки Путина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Битва за Покровск и Мирноград эскалируется — видео
Десантно-штурмовые войска ВСУ
Что происходит в Покровске и Мирнограде
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп обещает Украине "платиновые" гарантии безопасности — инсайдеры
Трамп обещает Украине "платиновые" гарантии безопасности — инсайдеры

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?