Что происходит в Купянске — последние подробности
В Купянске продолжаются бои
Читати українською
Источник:  ISW

Как сообщает американский Институт изучения войны (ISW), развитие боевых действий на Купянском направлении свидетельствует о том, что ситуация для российских захватчиков продолжает стремительно ухудшаться. Что важно понимать, это не скрывают даже российские военкоры.

Главные тезисы

  • По состоянию на 15 декабря в Купянске осталась группировка россиян численностью около 100-200 окупантов.
  • Кроме того, логистическая ситуация для врага существенно ухудшается.

В Купянске продолжаются бои

Украинские воины не останавливают контратаки на Купянском направлении.

С заявлением по этому поводу выступил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, Силы обороны Украины продолжают операции по очищению Купянска.

Что важно понимать, по состоянию на 15 декабря в городе осталась группировка россиян численностью около 100-200 оккупантов.

Трегубов также обратил внимание на то, что логистическая ситуация для врага существенно ухудшается, поскольку БПЛА имеют ограниченную грузоподъемность, не могут летать над определенными районами и иногда сбрасывают поставки таким образом, что ВСУ узнают о российских позициях.

Более того, сообщается, что Силы обороны смогли деоккупировать несколько населенных пунктов и близлежащие лесные массивы.

Российские войска продолжают попытки проникновения с целью усиления своих позиций в Купянске через газопровод, но украинские войска заблокировали его и контролируют все возможные точки выхода.

