Что происходит в Купянске — последние подробности

Как сообщает американский Институт изучения войны (ISW), развитие боевых действий на Купянском направлении свидетельствует о том, что ситуация для российских захватчиков продолжает стремительно ухудшаться. Что важно понимать, это не скрывают даже российские военкоры.
Главные тезисы
- По состоянию на 15 декабря в Купянске осталась группировка россиян численностью около 100-200 окупантов.
- Кроме того, логистическая ситуация для врага существенно ухудшается.
В Купянске продолжаются бои
Украинские воины не останавливают контратаки на Купянском направлении.
С заявлением по этому поводу выступил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
По его словам, Силы обороны Украины продолжают операции по очищению Купянска.
Что важно понимать, по состоянию на 15 декабря в городе осталась группировка россиян численностью около 100-200 оккупантов.
Трегубов также обратил внимание на то, что логистическая ситуация для врага существенно ухудшается, поскольку БПЛА имеют ограниченную грузоподъемность, не могут летать над определенными районами и иногда сбрасывают поставки таким образом, что ВСУ узнают о российских позициях.
Более того, сообщается, что Силы обороны смогли деоккупировать несколько населенных пунктов и близлежащие лесные массивы.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-