Репарації для України. ЄС анонсував історичний рекорд
Економіка
Репарації для України. ЄС анонсував історичний рекорд

Рада Європи
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе офіційно підтвердив, що представники країни, що прибули на дипломатичну конференцію у Гаазі, мають намір побити рекорд у схваленні міжнародного договору відразу після його створення. Фактично йдеться про те, що Конвенцію щодо репарацій для України готова підписати рекордна кількість держав.

Головні тези:

  • 45 держав підпишуть конвенцію, яка створить Компенсаційну комісію.
  • Список усіх цих країн наразі не розкривається.

Союзники України готуються голосувати за важливе рішення

Берсе звертає увагу на те, що підтримка держав-учасниць, які представляють не лише європейський континент, перевершила усі можливі очікування.

45 держав підпишуть конвенцію, яка створить Компенсаційну комісію. Це безпрецедентно для першого дня існування міжнародного договору, — наголосив він.

Що важливо розуміти, навіть у перший день кількість підписів перевершить кількість держав-сторін Реєстру збитків.

Список усіх цих країн наразі не розкривається.

Згідно з останніми даними, до Гааги прибули представники понад 50 держав не лише Європи, а й Латинської Америки, а також Північної Америки, Азії, а також Австралії.

Як зазначив Ален Берсе, він прослідковує зв'язок цього процесу з мирним переговорами.

Питання відповідальності не може бути виноскою у мирних переговорах. Відповідальність — у центрі кожного плану миру, — додав генсек Ради Європи.

