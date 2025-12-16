Репарації для України. ЄС анонсував історичний рекорд

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе офіційно підтвердив, що представники країни, що прибули на дипломатичну конференцію у Гаазі, мають намір побити рекорд у схваленні міжнародного договору відразу після його створення. Фактично йдеться про те, що Конвенцію щодо репарацій для України готова підписати рекордна кількість держав.
Головні тези:
- 45 держав підпишуть конвенцію, яка створить Компенсаційну комісію.
- Список усіх цих країн наразі не розкривається.
Союзники України готуються голосувати за важливе рішення
Берсе звертає увагу на те, що підтримка держав-учасниць, які представляють не лише європейський континент, перевершила усі можливі очікування.
Що важливо розуміти, навіть у перший день кількість підписів перевершить кількість держав-сторін Реєстру збитків.
Згідно з останніми даними, до Гааги прибули представники понад 50 держав не лише Європи, а й Латинської Америки, а також Північної Америки, Азії, а також Австралії.
Як зазначив Ален Берсе, він прослідковує зв'язок цього процесу з мирним переговорами.
