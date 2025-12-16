Репарация для Украины. ЕС анонсировал исторический рекорд

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе официально подтвердил, что прибывшие на дипломатическую конференцию в Гааге представители разных стран намерены побить рекорд в одобрении международного договора сразу после его создания. Фактически речь идет о том, что Конвенцию по репарациям для Украины готово подписать рекордное количество государств.

Союзники Украины готовятся голосовать за важное решение

Берсе обращает внимание на то, что поддержка государств-участников, представляющих не только европейский континент, превзошла все возможные ожидания.

45 государств подпишут конвенцию, которая создаст Компенсационную комиссию. Это беспрецедентно для первого дня существования международного договора, — подчеркнул он. Поделиться

Что важно понимать, даже в первый день количество подписей превзойдет количество государств-сторон Реестра убытков.

Список всех этих стран пока не раскрывается.

Согласно последним данным, в Гаагу прибыли представители более 50 государств не только Европы, но и Латинской Америки, а также Северной Америки, Азии и Австралии.

Как отметил Ален Берсе, он прослеживает связь этого процесса с мирными переговорами.