Украина поразила военный корабль РФ проекта 22460 "Охотник"
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила военный корабль РФ проекта 22460 "Охотник"

Генштаб ВСУ
Что известно о новых успехах Сил обороны Украины
Read in English
Читати українською

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что ночью 19 декабря Силы обороны Украины успешно поразили российский военный корабль проекта 22460 “Охотник”. Что важно понимать, в момент удара он осуществлял патрулирование в Каспийском море недалеко от нефтегазовой добывающей платформы.

Главные тезисы

  • Степень повреждений и бортовой номер судна уточняются.
  • Также под удар украинских воинов попала буровая платформа на нефтегазовом месторождении.

Что известно о новых успехах Сил обороны Украины

С целью снижения военно-экономического потенциала противника в ночь на 19 декабря Силы обороны Украины успешно поразили военный корабль России проекта 22460 "Охотник". Он осуществлял патрулирование в Каспийском море недалеко от нефтегазовой добывающей платформы. Несколько украинских дронов попали в этот корабль. Степень повреждений и бортовой номер судна уточняются, — сказано в заявлении Генштаба.

Кроме того, украинские воины нанесли успешный удар по буровой платформе на нефтегазовом месторождении имени Филановского в Каспийском море.

Что важно понимать, этот объект является собственностью компании "Лукойл".

По словам Генштаба ВСУ, пораженная платформа обеспечивает добычу нефти и газа, а также вовлечена в обеспечение вооруженных сил российского агрессора.

Также указано, что Силы обороны Украины атаковали радиолокационную систему РСП-6М2 в районе Красносельского — она находилась на ТОТ Крыма.

РСП-6М2 предназначена для регулирования движения воздушных судов, в частности, для точного их захода на посадку в условиях плохой видимости.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Балтийская оборонная линия. Эстония строит первые бетонные бункеры на границе с РФ
бункер
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Германия предоставит Украине большое количество ракет Sidewinder
Ракеты Sidewinder для Украины
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака России на Одесскую область — погибли 8 человек
Олег Кипер / Одесская ОВА
Атака РФ на Одесщину – количество жертв продолжает расти

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?