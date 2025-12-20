Украина поразила военный корабль РФ проекта 22460 "Охотник"

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что ночью 19 декабря Силы обороны Украины успешно поразили российский военный корабль проекта 22460 “Охотник”. Что важно понимать, в момент удара он осуществлял патрулирование в Каспийском море недалеко от нефтегазовой добывающей платформы.
Главные тезисы
- Степень повреждений и бортовой номер судна уточняются.
- Также под удар украинских воинов попала буровая платформа на нефтегазовом месторождении.
Что известно о новых успехах Сил обороны Украины
Кроме того, украинские воины нанесли успешный удар по буровой платформе на нефтегазовом месторождении имени Филановского в Каспийском море.
Что важно понимать, этот объект является собственностью компании "Лукойл".
По словам Генштаба ВСУ, пораженная платформа обеспечивает добычу нефти и газа, а также вовлечена в обеспечение вооруженных сил российского агрессора.
Также указано, что Силы обороны Украины атаковали радиолокационную систему РСП-6М2 в районе Красносельского — она находилась на ТОТ Крыма.
