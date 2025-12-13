Балтийская оборонная линия. Эстония строит первые бетонные бункеры на границе с РФ

Эстония начала строительство первых бетонных бункеров на юго-восточной границе с Россией в пределах Балтийской оборонительной линии.

Эстония строит бункеры на границе с РФ

По словам спикера Эстонского центра оборонных инвестиций Крисмара Розина, первый этап предусматривает установку 28 бункеров. Семь из которых уже доставлены и готовятся к монтажу вблизи муниципалитета Сетомаа.

Общая сеть должна включать в себя 600 фортификационных сооружений, которые станут частью многослойной системы обороны на восточном фланге НАТО.

Мы строим это в мирное время, а это значит, что мы должны соблюдать законы мирного времени, — отметил Розин.

Бункеры площадью около 35 кв. м каждый, спроектированный для выдерживания ударов артиллерийских снарядов калибра 152 мм. В случае обострения ситуации на границе они будут дополняться колючей проволокой и "зубами дракона", которые уже размещены на складах.

Проект стартовал с задержкой из-за проблем с закупками. Первоначальные тендеры не дали результатов из-за завышенных цен — компании не могли точно оценить стоимость работ без раскрытия координат, которые хранили в тайне из соображений безопасности.

В настоящее время проект реализуется по сокращенному сценарию, чтобы получить реальные данные перед масштабным развертыванием. Еще 572 бункера будут выставлены на новый тендер до конца года.

Строительство сопровождается значительными координационными вызовами: необходимо получить одобрение от вооруженных сил, полиции, пограничников, местных советов и частных землевладельцев. В то же время, Эстония уже опережает Латвию и Литву, которые также реализуют свои части проекта независимо.

Кроме того, на юго-восточной границе Эстонии в течение следующих двух лет построят почти 40-километровый противотанковый ров. Также оппозиционная партия Эстонии инициировала законопроект, которым предлагается закрыть границу с Россией.