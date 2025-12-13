Балтійська оборонна лінія. Естонія зводить перші бетонні бункери на кордоні з РФ
Категорія
Світ
Дата публікації

Балтійська оборонна лінія. Естонія зводить перші бетонні бункери на кордоні з РФ

Естонія
Read in English
Джерело:  Defense News

Естонія розпочала зведення перших бетонних бункерів на південно-східному кордоні з Росією у межах Балтійської оборонної лінії.

Головні тези:

  • Естонія зводить перші бетонні бункери на кордоні з Росією у межах Балтійської оборонної лінії для забезпечення безпеки на східному фланзі НАТО.
  • Передбачається встановлення 600 фортифікаційних споруд, які спроможні витримувати удари артилерійських снарядів калібру 152 мм.
  • Будівництво бункерів супроводжується значними координаційними викликами, включаючи отримання схвалень від різних військових та цивільних організацій.

Естонія будує бункери на кордоні з РФ

За словами речника Естонського центру оборонних інвестицій Крісмара Розіна, перший етап передбачає встановлення 28 бункерів. Сім з яких вже доставлені й готуються до монтажу поблизу муніципалітету Сетомаа.

Загальна мережа має включати 600 фортифікаційних споруд, які стануть частиною багатошарової системи оборони на східному фланзі НАТО.

Ми будуємо це в мирний час, а це означає, що маємо дотримуватись законів мирного часу, — зазначив Розін.

Бункери, площею близько 35 кв. м кожен, спроєктовані для витримування ударів артилерійських снарядів калібру 152 мм. У разі загострення ситуації на кордоні, вони доповнюватимуться колючим дротом та "зубами дракона", які вже розміщені на складах.

Проєкт стартував із затримкою через проблеми із закупівлями. Первинні тендери не дали результатів через завищені ціни — компанії не могли точно оцінити вартість робіт без розкриття координат, які зберігали в таємниці з міркувань безпеки.

Бункери в Естонії

Наразі проєкт реалізується за скороченим сценарієм, щоб отримати реальні дані перед масштабним розгортанням. Ще 572 бункери будуть виставлені на новий тендер до кінця року.

Будівництво супроводжується значними координаційними викликами: потрібно отримати схвалення від збройних сил, поліції, прикордонників, місцевих рад і приватних землевласників. Водночас Естонія вже випереджає Латвію і Литву, які також реалізують свої частини проєкту незалежно.

Окрім того, на південно-східному кордоні Естонії протягом наступних двох років зведуть майже 40-кілометровий протитанковий рів. Також опозиційна партія Естонії ініціювала законопроєкт, яким пропонується закрити кордон з Росією.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У ГУР мають інформацію щодо всіх бункерів Путіна
Путін в бункері
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Кім Чен Ин замаскував ядерний бункер під полем для гольфу
Ин
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
600 бункерів. Естонія укріплюватиме кордон з Росією
Бункери

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?