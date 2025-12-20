Атака России на Одесскую область — погибли 8 человек

Вечером 19 декабря армия РФ нанесла массированный удар баллистическими ракетами по объекту портовой инфраструктуры в Одесском районе. Согласно последним данным, число погибших возросло до 8 человек.
Главные тезисы
- 8 жизней оборвала вражеская атака на Одесщину, еще 27 человек получили ранения.
- От ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 18 пожарных.
Атака РФ на Одесщину — количество жертв продолжает расти
Последние подробности сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Он официально подтвердил, что после удара вспыхнул пожар — загорелись грузовики на парковке.
Всех раненых отвезли в госпиталь, врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.
Работа оперативных и экстренных служб была затруднена из-за продолжающейся воздушной тревоги.
С заявлением на этот счет также выступило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
По словам спасателей, все пожары оперативно ликвидированы.
Также указано, что от ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 18 пожарных.
