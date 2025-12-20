Атака России на Одесскую область — погибли 8 человек
Атака России на Одесскую область — погибли 8 человек

Олег Кипер / Одесская ОВА
Атака РФ на Одесщину – количество жертв продолжает расти
Читати українською

Вечером 19 декабря армия РФ нанесла массированный удар баллистическими ракетами по объекту портовой инфраструктуры в Одесском районе. Согласно последним данным, число погибших возросло до 8 человек.

Главные тезисы

  • 8 жизней оборвала вражеская атака на Одесщину, еще 27 человек получили ранения.
  • От ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 18 пожарных.

Атака РФ на Одесщину — количество жертв продолжает расти

Последние подробности сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Он официально подтвердил, что после удара вспыхнул пожар — загорелись грузовики на парковке.

Всех раненых отвезли в госпиталь, врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.

Работа оперативных и экстренных служб была затруднена из-за продолжающейся воздушной тревоги.

С заявлением на этот счет также выступило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Вчера вечером Россия атаковала баллистическими ракетами объект портовой инфраструктуры Одесского района. Погибли 8 человек, еще 27 ранены, некоторые из них находились в находившемся в эпицентре удара автобусе. На парковке вспыхнули грузовики. Также получили повреждения легковые автомобили, — сказано в заявлении ГСЧС.

По словам спасателей, все пожары оперативно ликвидированы.

Также указано, что от ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 18 пожарных.

