"Москву накажут". Какими будут гарантии безопасности для Украины
"Москву накажут". Какими будут гарантии безопасности для Украины

Зеленский и Мерц
Источник:  The New York Times

Издание The New York Times от своих инсайдеров узнало, что союзники Киева добились значительного прогресса в рамках формирования гарантий безопасности для Украины. Более того, они "почти завершили работу" над двумя важными документами, которые делают невозможным новое вторжение России.

Главные тезисы

  • США будут присматривать, чтобы Россия соблюдала мирное соглашение.
  • Сдерживающий контингент будет размещаться в западной части Украины и должен стать вторым весомым предохранителем от новой агрессии.

Украина получит мощные гарантии безопасности

По словам анонимных источников, в первом документе закладываются "широкие принципы" защиты Украины и его даже сравнивают со ст. 5 НАТО.

Что касается второго документа, то он содержит подробности того, как США и Европа будут сотрудничать с Украиной для предотвращения потенциального вторжения РФ.

Один из инсайдеров заявил журналистам, что в нем подробно раскрывается, как "Москву накажут", если это произойдет.

Среди деталей — сохранение украинской армии условно мирного времени в численности 800 тысяч с соответствующим обучением и снаряжением, которое должно быть хорошим сдерживанием для России. Один европейский дипломат отметил, что в документе перечислены конкретные потребности Украины в видах вооружения.

Более того, гарантии безопасности предусматривают, возглавляемый европейскими государствами военный контингент на территории Украины.

Он будет активно вовлечен в защиту неба, а также обеспечение безопасности на море.

США будут помогать своим разведывательным возможностям для мониторинга соблюдения "тишины" и выявления признаков подготовки России к новой агрессии.

