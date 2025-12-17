"Москву накажут". Какими будут гарантии безопасности для Украины

Издание The New York Times от своих инсайдеров узнало, что союзники Киева добились значительного прогресса в рамках формирования гарантий безопасности для Украины. Более того, они "почти завершили работу" над двумя важными документами, которые делают невозможным новое вторжение России.
Главные тезисы
- США будут присматривать, чтобы Россия соблюдала мирное соглашение.
- Сдерживающий контингент будет размещаться в западной части Украины и должен стать вторым весомым предохранителем от новой агрессии.
Украина получит мощные гарантии безопасности
По словам анонимных источников, в первом документе закладываются "широкие принципы" защиты Украины и его даже сравнивают со ст. 5 НАТО.
Что касается второго документа, то он содержит подробности того, как США и Европа будут сотрудничать с Украиной для предотвращения потенциального вторжения РФ.
Один из инсайдеров заявил журналистам, что в нем подробно раскрывается, как "Москву накажут", если это произойдет.
Более того, гарантии безопасности предусматривают, возглавляемый европейскими государствами военный контингент на территории Украины.
Он будет активно вовлечен в защиту неба, а также обеспечение безопасности на море.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-