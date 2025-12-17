"Москву накажут". Какими будут гарантии безопасности для Украины

Издание The New York Times от своих инсайдеров узнало, что союзники Киева добились значительного прогресса в рамках формирования гарантий безопасности для Украины. Более того, они "почти завершили работу" над двумя важными документами, которые делают невозможным новое вторжение России.

Украина получит мощные гарантии безопасности

По словам анонимных источников, в первом документе закладываются "широкие принципы" защиты Украины и его даже сравнивают со ст. 5 НАТО.

Что касается второго документа, то он содержит подробности того, как США и Европа будут сотрудничать с Украиной для предотвращения потенциального вторжения РФ.

Один из инсайдеров заявил журналистам, что в нем подробно раскрывается, как "Москву накажут", если это произойдет.

Среди деталей — сохранение украинской армии условно мирного времени в численности 800 тысяч с соответствующим обучением и снаряжением, которое должно быть хорошим сдерживанием для России. Один европейский дипломат отметил, что в документе перечислены конкретные потребности Украины в видах вооружения. Поделиться

Более того, гарантии безопасности предусматривают, возглавляемый европейскими государствами военный контингент на территории Украины.

Он будет активно вовлечен в защиту неба, а также обеспечение безопасности на море.