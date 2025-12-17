Европейские силы в Украине будут отражать новое вторжение РФ

Немецкий лидер Фридрих Мерц официально подтвердил, что "европейские силы Украины", предусмотренные гарантиями безопасности от Европы и США, в определенных обстоятельствах будут отражать потенциальные российские атаки.

Гарантии безопасности для Украины — какими они будут

Журналисты попросили Мерца раскрыть детали потенциальных гарантий безопасности, предложенные командой Дональда Трампа в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.

По словам канцлера ФРГ, гаранты должны будут отражать российские атаки в случае нарушения любых условий перемирия.

Мы обеспечим демилитаризованную зону между воюющими сторонами и, если быть очень конкретным, мы также будем действовать против соответствующих российских вторжений и атак. Мы еще не дошли до этого. Фридрих Мерц Канцлер ФРГ

Как считает немецкий лидер, то, что американские власти впервые пообещали защищать Украину в случае прекращения огня, как если бы она была территорией НАТО, — это новая заслуживающая внимания позиция Соединенных Штатов Америки.