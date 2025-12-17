Европейские силы в Украине будут отражать новое вторжение РФ

Немецкий лидер Фридрих Мерц официально подтвердил, что "европейские силы Украины", предусмотренные гарантиями безопасности от Европы и США, в определенных обстоятельствах будут отражать потенциальные российские атаки.
Главные тезисы
- Гарантии безопасности от Европы и США предполагают создание сил защиты для Украины.
- Мерц подчеркнул, что Штаты впервые решили присоединиться к этому процессу.
Гарантии безопасности для Украины — какими они будут
Журналисты попросили Мерца раскрыть детали потенциальных гарантий безопасности, предложенные командой Дональда Трампа в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.
По словам канцлера ФРГ, гаранты должны будут отражать российские атаки в случае нарушения любых условий перемирия.
Как считает немецкий лидер, то, что американские власти впервые пообещали защищать Украину в случае прекращения огня, как если бы она была территорией НАТО, — это новая заслуживающая внимания позиция Соединенных Штатов Америки.
Что важно понимать, что именно во время встречи союзников Киева в Берлине 15 декабря было предложено сформировать силы защиты для обеспечения возможного перемирия в Украине.
