Зеленский раскрыл требования США и РФ во время мирных переговоров

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что команды президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина совместно добиваются выхода Украины из Донецкой области. Украинский лидер считает такое требование несправедливым.
Главные тезисы
- Украинский лидер указал на вес совместных усилий в достижении прекращения огня и завершении войны.
- Зеленский призвал союзников не верить российской пропаганде.
Зеленский заговорил о давлении со стороны США и РФ
По убеждению украинского лидера, справедливым он считает сценарий "стоим там, где стоим".
Владимир Зеленский обратил внимание на то, что это и есть ceasefire (прекращение огня — ред.). Только в таком случае есть шанс договориться о завершении войны.
По словам главы государства, главная проблема сейчас заключается в том, что команда Трампа также поддерживает позицию Москвы.
Однако Зеленский призывает США и других союзников не верить всей лжи, распространяемой российской пропагандой.
