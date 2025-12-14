Зеленский раскрыл требования США и РФ во время мирных переговоров
Зеленский раскрыл требования США и РФ во время мирных переговоров

Зеленский заговорил о давлении со стороны США и РФ
Источник:  УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что команды президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина совместно добиваются выхода Украины из Донецкой области. Украинский лидер считает такое требование несправедливым.

  • Украинский лидер указал на вес совместных усилий в достижении прекращения огня и завершении войны.
  • Зеленский призвал союзников не верить российской пропаганде.

Зеленский заговорил о давлении со стороны США и РФ

По убеждению украинского лидера, справедливым он считает сценарий "стоим там, где стоим".

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что это и есть ceasefire (прекращение огня — ред.). Только в таком случае есть шанс договориться о завершении войны.

Я знаю, что Россия относится к этому не положительно, а хотелось бы, чтобы американцы поддерживали нас в этом вопросе. Но, на наше "стоим, где стоим", россияне отвечают, что мы должны выйти из Донбасса, или они его все равно оккупируют.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, главная проблема сейчас заключается в том, что команда Трампа также поддерживает позицию Москвы.

Однако Зеленский призывает США и других союзников не верить всей лжи, распространяемой российской пропагандой.

Например, как с Купянском. Они заявили, что они Купянск "оккупировали", и мы в "окружении" и тому подобное. Я недавно был в Купянске и показал, кто контролирует этот город. Также дезинформации со стороны россиян очень много. И потому я давал сигналы нашим коллегам из Соединенных Штатов Америки, что не надо верить во все, что говорят россияне, — заявил глава государства.

