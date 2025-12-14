ВСУ прорвали оборону россиян в Купянске, начались зачистки
ВСУ прорвали оборону россиян в Купянске, начались зачистки

Ситуация в Купянске — последние подробности
Источник:  ISW

Согласно данным американского Института изучения войны (ISW), успешное контрнаступление украинских воинов в Купянске Харьковской области набирает обороты. Силы обороны продвинулись в центре города, там уже продолжаются зачистки.

Главные тезисы

  • Журналист и боец НГУ Бутусов подтверждает деоккупацию Тищенковки, Кондрашовки и Радьковки.
  • Это позволило разорвать вражескую оборону.

Ситуация в Купянске — последние подробности

Как удалось узнать американским аналитикам от своих источников, Силы обороны Украины взяли под свой контроль микрорайон Юбилейный на юго-западе Купянска.

Что важно понимать, это помешает врагу удерживать любые оставшиеся позиции на юге города.

Журналист и боец 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Юрий Бутусов официально подтвердил, что украинские воины смогли деоккупировать Тищенковку до 24 сентября, Кондрашовку — до 9 октября, а Радьковку — до 11 октября.

Именно это позволило прорвать вражескую оборону на этом участке фронта.

По словам Бутусова, украинские военные вышли на правый берег реки Оскол и до 21 октября перерезали российские наземные линии связи в Купянске с севера.

Геолокационные кадры, обнародованные 12 и 13 декабря, указывают на то, что российские диверсионные группы все еще находятся в северной и западной частях города.

Кроме того, известно, о продвижении Сил обороны Украины юго-восточнее Петропавловки.

