ЗСУ прорвали оборону росіян у Куп'янську, почалися зачистки

Згідно з даними американського Інституту вивчення війни (ISW), успішний контрнаступ українських воїнів у Куп'янську Харківської області набирає обертів. Насамперед Сили оборони просунулися в центрі міста, там уже тривають зачистки.

Ситуація в Куп'янську — останні подробиці

Як вдалося дізнатися американським аналітикам від своїх джерел, Сили оборони України взяли під свій контроль мікрорайон Ювілейний на південному заході Куп'янська.

Що важливо розуміти, це завадить ворогу утримувати будь-які позиції, що залишилися на півдні міста.

Журналіст і боєць 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Юрій Бутусов офіційно підтвердив, що українські воїни змогли деокупувати Тищенківку до 24 вересня, Кіндрашівку — до 9 жовтня, а Радьківку — до 11 жовтня.

Саме це дало можливість прорвати ворожу оборону на цій ділянці фронту.

За словами Бутусова, українські військові вийшли на правий берег річки Оскіл і до 21 жовтня перерізали російські наземні лінії зв'язку до Куп'янська з півночі.

Геолокаційні кадри, які були оприлюднені 12 і 13 грудня, вказують те, що російські диверсійні групи все ще перебувають у північній і західній частинах міста.

Окрім того, відомо, про просування Сил оборони України на південний схід від Петропавлівки.