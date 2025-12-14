Зеленський розкрив вимоги США та РФ під час мирних перемовин
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський розкрив вимоги США та РФ під час мирних перемовин

Зеленський заговорив про тиск з боку США та РФ
Read in English
Джерело:  УНІАН

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що команди президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна спільно добиваються від України виходу з Донецької області. Український лідер вважає таку вимогу несправедливою. 

Головні тези:

  • Український лідер вказав на вагу спільних зусиль у досягненні припинення вогню та завершення війни.
  • Зеленський закликав союзників не вірити російській пропаганді.

Зеленський заговорив про тиск з боку США та РФ

На переконання українського лідера, справедливим він наразі вважає сценарій "стоїмо там, де стоїмо".

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що це і є ceasefire (припинення вогню — ред.). Лишу у такому разі є шанс домовитися про завершення війни.

Я знаю, що Росія ставиться до цього не позитивно, а хотілося, щоби американці підтримували нас у цьому питанні. Але, на наше "стоїмо, де стоїмо", росіяни відповідають, що ми повинні вийти з Донбасу, або вони його все-одно окупують.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, головна проблема наразі полягає в тому, що команда Трампа також підтримує позицію Москви.

Однак Зеленський закликає США та інших союзників не вірити усій брехні, яку поширює російська пропаганда.

Наприклад, як з Куп’янськом. Вони заявили, що вони Куп’янськ "окупували", і ми в "оточенні" тощо. Я нещодавно був у Куп’янську, і показав, хто контролює це місто. Також дезінформації з боку росіян дуже багато. І тому, я давав сигнали нашим колегам зі Сполучених Штатів Америки, що не треба вірити у все, що говорять росіяни, — заявив глава держави.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
РДК закликає російську опозицію та громадськість до усунення режиму Путіна
РДК закликає росіян знищити режим Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Республіканець Бейкон лютує через рішення Трампа щодо України
Бейкон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ прорвали оборону росіян у Куп'янську, почалися зачистки
Ситуація в Куп'янську - останні подробиці

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?