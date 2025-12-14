Зеленський розкрив вимоги США та РФ під час мирних перемовин

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що команди президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна спільно добиваються від України виходу з Донецької області. Український лідер вважає таку вимогу несправедливою.

Зеленський заговорив про тиск з боку США та РФ

На переконання українського лідера, справедливим він наразі вважає сценарій "стоїмо там, де стоїмо".

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що це і є ceasefire (припинення вогню — ред.). Лишу у такому разі є шанс домовитися про завершення війни.

Я знаю, що Росія ставиться до цього не позитивно, а хотілося, щоби американці підтримували нас у цьому питанні. Але, на наше "стоїмо, де стоїмо", росіяни відповідають, що ми повинні вийти з Донбасу, або вони його все-одно окупують. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, головна проблема наразі полягає в тому, що команда Трампа також підтримує позицію Москви.

Однак Зеленський закликає США та інших союзників не вірити усій брехні, яку поширює російська пропаганда.