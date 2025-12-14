Зеленський розкрив вимоги США та РФ під час мирних перемовин

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що команди президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна спільно добиваються від України виходу з Донецької області. Український лідер вважає таку вимогу несправедливою.
Головні тези:
- Український лідер вказав на вагу спільних зусиль у досягненні припинення вогню та завершення війни.
- Зеленський закликав союзників не вірити російській пропаганді.
Зеленський заговорив про тиск з боку США та РФ
На переконання українського лідера, справедливим він наразі вважає сценарій "стоїмо там, де стоїмо".
Володимир Зеленський звернув увагу на те, що це і є ceasefire (припинення вогню — ред.). Лишу у такому разі є шанс домовитися про завершення війни.
За словами глави держави, головна проблема наразі полягає в тому, що команда Трампа також підтримує позицію Москви.
Однак Зеленський закликає США та інших союзників не вірити усій брехні, яку поширює російська пропаганда.
