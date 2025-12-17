Європейські сили в Україні будуть відбивати нове вторгнення РФ
Європейські сили в Україні будуть відбивати нове вторгнення РФ

Гарантії безпеки для України - якими вони будуть
Джерело:  Reuters

Німецький лідер Фрідріх Мерц офіційно підтвердив, що "європейські сили України", передбачені гарантіями безпеки від Європи та США, за певних обставин будуть відбивати потенційні російські атаки.

Головні тези:

  • Гарантії безпеки від Європи та США передбачають створення сил захисту для України.
  • Мерц наголосив, що Штати вперше вирішили долучитися до цього процесу.

Гарантії безпеки для України — якими вони будуть

Журналісти попросили Мерца розкрити деталі потенційних гарантій безпеки, запропоновані командою Дональда Трампа під час переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським у Берліні.

За словами канцлера ФРН, гаранти повинні будуть відбивати російські атаки в разі порушення будь-яких умов перемир'я.

Ми забезпечимо демілітаризовану зону між сторонами, що воюють, і, якщо бути дуже конкретним, ми також будемо діяти проти відповідних російських вторгнень і атак. Ми ще не дійшли до цього.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН

Як вважає німецький лідер, те, що американська влада вперше пообіцяла захищати Україну в разі припинення вогню, як якщо б вона була територією НАТО, — це нова позиція Сполучених Штатів Америки, яка заслуговує на увагу.

Що важливо розуміти, саме під час зустрічі союзників Києва у Берліні 15 грудня було запропоновано сформувати сили захисту для забезпечення можливого перемир'я в Україні.

