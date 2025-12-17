Європейські сили в Україні будуть відбивати нове вторгнення РФ

Німецький лідер Фрідріх Мерц офіційно підтвердив, що "європейські сили України", передбачені гарантіями безпеки від Європи та США, за певних обставин будуть відбивати потенційні російські атаки.

Гарантії безпеки для України — якими вони будуть

Журналісти попросили Мерца розкрити деталі потенційних гарантій безпеки, запропоновані командою Дональда Трампа під час переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським у Берліні.

За словами канцлера ФРН, гаранти повинні будуть відбивати російські атаки в разі порушення будь-яких умов перемир'я.

Ми забезпечимо демілітаризовану зону між сторонами, що воюють, і, якщо бути дуже конкретним, ми також будемо діяти проти відповідних російських вторгнень і атак. Ми ще не дійшли до цього. Фрідріх Мерц Канцлер ФРН

Як вважає німецький лідер, те, що американська влада вперше пообіцяла захищати Україну в разі припинення вогню, як якщо б вона була територією НАТО, — це нова позиція Сполучених Штатів Америки, яка заслуговує на увагу.