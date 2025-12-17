Європейські сили в Україні будуть відбивати нове вторгнення РФ

Німецький лідер Фрідріх Мерц офіційно підтвердив, що "європейські сили України", передбачені гарантіями безпеки від Європи та США, за певних обставин будуть відбивати потенційні російські атаки.
Головні тези:
- Гарантії безпеки від Європи та США передбачають створення сил захисту для України.
- Мерц наголосив, що Штати вперше вирішили долучитися до цього процесу.
Гарантії безпеки для України — якими вони будуть
Журналісти попросили Мерца розкрити деталі потенційних гарантій безпеки, запропоновані командою Дональда Трампа під час переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським у Берліні.
За словами канцлера ФРН, гаранти повинні будуть відбивати російські атаки в разі порушення будь-яких умов перемир'я.
Як вважає німецький лідер, те, що американська влада вперше пообіцяла захищати Україну в разі припинення вогню, як якщо б вона була територією НАТО, — це нова позиція Сполучених Штатів Америки, яка заслуговує на увагу.
Що важливо розуміти, саме під час зустрічі союзників Києва у Берліні 15 грудня було запропоновано сформувати сили захисту для забезпечення можливого перемир'я в Україні.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-