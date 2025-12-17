"Москву покарають". Якими будуть гарантії безпеки для України
"Москву покарають". Якими будуть гарантії безпеки для України

Зеленський і Мерц
Джерело:  The New York Times

Видання The New York Times від своїх інсайдерів дізналося, що союзники Києва досягли значного прогресу в межах формування гарантій безпеки для України. Ба більше, вони "майже завершили роботу" над двома важливими документами, які унеможливлять нове вторгнення Росії.

Головні тези:

  • США будуть наглядати, щоб Росія дотримувалася мирної угоди.
  • Стримуючий контингент буде розміщуватись у західній частині України і має стати другим вагомим запобіжником від нової агресії. 

Україна отримає потужні гарантії безпеки

За словами анонімних джерел, в першому документів закладаються "широкі принципи" захисту України і його навіть порівнюють зі ст. 5 НАТО.

Що стосується другого документу, то він містить подробиці того, як США та Європа співпрацюватимуть з Україною для запобігання потенційному вторгненню РФ.

Один з інсайдерів заявив журналістам, що у ньому детально розкривається, як “Москву покарають”, якщо це станеться.

Серед деталей — збереження української армії умовно мирного часу у чисельності 800 тисяч, з відповідним навчанням і спорядженням, що має бути хорошим стримуванням для Росії. Один європейський дипломат зазначив, що у документі перераховані конкретні потреби України у видах озброєння.

Ба більше, гарантії безпеки передбачають, очолюваний європейськими державами військовий контингент на території України.

Він активно буде залучений до захисту неба, а також гарантування безпеки на морі.

США допомагатимуть своїми розвідувальними спроможностями для моніторингу дотримання "тиші" та виявлення ознак підготовки Росії до нової агресії.

Європа виявила "троянського коня" у мирному плані Трампа
Що не так з мирним планом Трампа
Зеленський розкрив вимоги США та РФ під час мирних перемовин
Зеленський заговорив про тиск з боку США та РФ
Європейські сили в Україні будуть відбивати нове вторгнення РФ
Гарантії безпеки для України - якими вони будуть

