"Москву покарають". Якими будуть гарантії безпеки для України

Видання The New York Times від своїх інсайдерів дізналося, що союзники Києва досягли значного прогресу в межах формування гарантій безпеки для України. Ба більше, вони "майже завершили роботу" над двома важливими документами, які унеможливлять нове вторгнення Росії.
Головні тези:
- США будуть наглядати, щоб Росія дотримувалася мирної угоди.
- Стримуючий контингент буде розміщуватись у західній частині України і має стати другим вагомим запобіжником від нової агресії.
Україна отримає потужні гарантії безпеки
За словами анонімних джерел, в першому документів закладаються "широкі принципи" захисту України і його навіть порівнюють зі ст. 5 НАТО.
Що стосується другого документу, то він містить подробиці того, як США та Європа співпрацюватимуть з Україною для запобігання потенційному вторгненню РФ.
Один з інсайдерів заявив журналістам, що у ньому детально розкривається, як “Москву покарають”, якщо це станеться.
Ба більше, гарантії безпеки передбачають, очолюваний європейськими державами військовий контингент на території України.
Він активно буде залучений до захисту неба, а також гарантування безпеки на морі.
