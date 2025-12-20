Атака Росії на Одеську область — загинули 8 людей

Ввечері 19 грудня армія РФ завдала масованого удару балістичними ракетами по об'єкту портової інфраструктури в Одеському районі. Згідно з останніми даними, кількість загиблих зросла до 8 осіб.
Головні тези:
- 8 життів обірвала ворожа атака на Одещину, ще 27 людей зазнали поранень.
- Від ДСНС залучались 5 одиниць техніки та 18 вогнеборців.
Атака РФ на Одещину — кількість жертв продовжує зростати
Останні подробиці повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Він офіційно підтвердив, що після удару спалахнула пожежа — загорілися вантажні автомобілі на парковці.
Усіх поранених відвезли до шпиталю, лікарі надають необхідну медичну допомогу.
Робота оперативних та екстрених служб була ускладнена через триваючу повітряну тривогу.
З заявою з цього приводу також виступило Головне управління ДСНС України в Одеській області.
За словами рятувальників, всі пожежі оперативно ліквідовані.
Також вказано, що від ДСНС залучались 5 одиниць техніки та 18 вогнеборців.
