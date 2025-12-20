Атака Росії на Одеську область — загинули 8 людей
Атака Росії на Одеську область — загинули 8 людей

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Атака РФ на Одещину - кількість жертв продовжує зростати
Ввечері 19 грудня армія РФ завдала масованого удару балістичними ракетами по об'єкту портової інфраструктури в Одеському районі. Згідно з останніми даними, кількість загиблих зросла до 8 осіб.

Головні тези:

  • 8 життів обірвала ворожа атака на Одещину, ще 27 людей зазнали поранень.
  • Від ДСНС залучались 5 одиниць техніки та 18 вогнеборців.

Атака РФ на Одещину — кількість жертв продовжує зростати

Останні подробиці повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він офіційно підтвердив, що після удару спалахнула пожежа — загорілися вантажні автомобілі на парковці.

Усіх поранених відвезли до шпиталю, лікарі надають необхідну медичну допомогу.

Робота оперативних та екстрених служб була ускладнена через триваючу повітряну тривогу.

З заявою з цього приводу також виступило Головне управління ДСНС України в Одеській області.

Вчора ввечері росія атакувала балістичними ракетами об’єкт портової інфраструктури Одеського району. Загинули 8 людей, ще 27 поранені, деякі з них перебували в автобусі, який знаходився в епіцентрі удару. На парковці спалахнули вантажні автомобілі. Також зазнали ушкоджень легкові автомобілі, — йдеться в заяві ДСНС.

За словами рятувальників, всі пожежі оперативно ліквідовані.

Також вказано, що від ДСНС залучались 5 одиниць техніки та 18 вогнеборців.

