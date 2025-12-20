Разведка США разоблачила циничную ложь Трампа касательно Путина
Категория
Политика
Дата публикации

Разведка США разоблачила циничную ложь Трампа касательно Путина

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Согласно данным американских разведчиков, российский диктатор Владимир Путин до сих пор не отказался от плана захватить всю Украину, а также оккупировать принадлежавшие бывшей советской империи части Европы. Эта информация указывает на то, что американский лидер Дональд Трамп лжет, когда утверждает, что глава Кремля хочет закончить войну.

Главные тезисы

  • Планы Путина включают в себя продолжение войны против Украины и оккупацию стран Балтии.
  • Команда Трампа игнорирует предупреждение собственной разведки.

Разведка США раскрыла планы Путина

По словам анонимных источников, данные американских спецслужб указывают на то, что российский диктатор будет продолжать войну против Украины, потому что до сих пор верит в возможность своей победы.

Более того, Путин намерен начать вторжение в страны Балтии, потому что до сих пор грезит "воскресением" СССР.

Что важно понимать, выводы разведки США де-факто не меняются с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

С заявлением по этому поводу выступил Майк Квигли, член Комитета по разведке Палаты представителей от Демократической партии:

Разведка всегда утверждала, что Путин хочет больше… Европейцы убеждены в этом. Поляки абсолютно убеждены в этом. Балтийские страны считают, что они первые.

Несмотря на это, в Белом доме по-прежнему верят, что они близки к подписанию мирного соглашения между Украиной и РФ.

Мирное соглашение ближе, чем когда-либо ранее, — заявил недавно один из членов команды Трампа.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила военный корабль РФ проекта 22460 "Охотник"
Генштаб ВСУ
Что известно о новых успехах Сил обороны Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Путиных много". Зеленский жестко ответил на заявление диктатора
Зеленский дал отпор Путину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины поразили склад военной техники армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 20 декабря 2025 года

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?