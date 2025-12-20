Согласно данным американских разведчиков, российский диктатор Владимир Путин до сих пор не отказался от плана захватить всю Украину, а также оккупировать принадлежавшие бывшей советской империи части Европы. Эта информация указывает на то, что американский лидер Дональд Трамп лжет, когда утверждает, что глава Кремля хочет закончить войну.

Разведка США раскрыла планы Путина

По словам анонимных источников, данные американских спецслужб указывают на то, что российский диктатор будет продолжать войну против Украины, потому что до сих пор верит в возможность своей победы.

Более того, Путин намерен начать вторжение в страны Балтии, потому что до сих пор грезит "воскресением" СССР.

Что важно понимать, выводы разведки США де-факто не меняются с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

С заявлением по этому поводу выступил Майк Квигли, член Комитета по разведке Палаты представителей от Демократической партии:

Разведка всегда утверждала, что Путин хочет больше… Европейцы убеждены в этом. Поляки абсолютно убеждены в этом. Балтийские страны считают, что они первые. Поделиться

Несмотря на это, в Белом доме по-прежнему верят, что они близки к подписанию мирного соглашения между Украиной и РФ.