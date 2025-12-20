Украинские воины поразили склад военной техники армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали склад хранения военной техники, два пункта управления и еще один важный объект российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начался 1396 день полномасштабной войны России против Украины.
- В течение 19 декабря на фронте произошло 165 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 20 декабря 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.12.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 195 610 (+1 090) человек
танков — 11 433 (+0) ед.
боевых бронированных машин — 23 769 (+1) ед.
артиллерийских систем — 35 287 (+37) ед.
РСЗО — 1 575 (+1) ед.
средства ПВО — 1263 (+0) ед.
самолетов — 432 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 92 488 (+346) ед.
крылатые ракеты — 4073 (+0) ед.
корабли / катера — 28 (+0) ед.
подводные лодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 70 721 (+130) ед.
специальная техника — 4 028 (+1) ед.
По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 55 авиационных ударов, сбросив 150 управляемых авиационных бомб и задействовав 4 ракеты.
Кроме этого, привлекли для поражения 4597 дронов-камикадзе и произвели 3875 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 96 из реактивных систем залпового огня.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-