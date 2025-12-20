Украинские воины поразили склад военной техники армии РФ
Украинские воины поразили склад военной техники армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 20 декабря 2025 года
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали склад хранения военной техники, два пункта управления и еще один важный объект российских оккупантов.

  • Начался 1396 день полномасштабной войны России против Украины.
  • В течение 19 декабря на фронте произошло 165 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 20 декабря 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 195 610 (+1 090) человек

  • танков — 11 433 (+0) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 769 (+1) ед.

  • артиллерийских систем — 35 287 (+37) ед.

  • РСЗО — 1 575 (+1) ед.

  • средства ПВО — 1263 (+0) ед.

  • самолетов — 432 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 92 488 (+346) ед.

  • крылатые ракеты — 4073 (+0) ед.

  • корабли / катера — 28 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 70 721 (+130) ед.

  • специальная техника — 4 028 (+1) ед.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 55 авиационных ударов, сбросив 150 управляемых авиационных бомб и задействовав 4 ракеты.

Кроме этого, привлекли для поражения 4597 дронов-камикадзе и произвели 3875 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 96 из реактивных систем залпового огня.

