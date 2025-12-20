Украинские воины поразили склад военной техники армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали склад хранения военной техники, два пункта управления и еще один важный объект российских оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 20 декабря 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.12.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 195 610 (+1 090) человек

танков — 11 433 (+0) ед.

боевых бронированных машин — 23 769 (+1) ед.

артиллерийских систем — 35 287 (+37) ед.

РСЗО — 1 575 (+1) ед.

средства ПВО — 1263 (+0) ед.

самолетов — 432 (+0) ед.

вертолетов — 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 92 488 (+346) ед.

крылатые ракеты — 4073 (+0) ед.

корабли / катера — 28 (+0) ед.

подводные лодки — 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 70 721 (+130) ед.

специальная техника — 4 028 (+1) ед.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 55 авиационных ударов, сбросив 150 управляемых авиационных бомб и задействовав 4 ракеты.

Кроме этого, привлекли для поражения 4597 дронов-камикадзе и произвели 3875 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 96 из реактивных систем залпового огня.