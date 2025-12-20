ПВО подтвердила попадание российской баллистики в Украине
Украина
ПВО подтвердила попадание российской баллистики в Украине

Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину – какие последствия
В течение ночи 19-20 декабря российские захватчики совершали атаку тремя баллистическими ракетами Искандер-М из ТОТ АР Крым, а также 51 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. ПВО смогла обезвредить 31 вражескую цель.

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание баллистических ракет и 20 ударных БПЛА на 15 локациях.

Атака РФ на Украину — какие последствия

Новая атака российских захватчиков началась в 19:00 19 декабря.

На этот раз дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово — РФ.

Что важно понимать, около 30 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 31 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дрона других типов на севере, юге и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание баллистических ракет и 20 ударных БПЛА на 15 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

Категория
