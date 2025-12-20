ПВО подтвердила попадание российской баллистики в Украине

В течение ночи 19-20 декабря российские захватчики совершали атаку тремя баллистическими ракетами Искандер-М из ТОТ АР Крым, а также 51 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. ПВО смогла обезвредить 31 вражескую цель.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание баллистических ракет и 20 ударных БПЛА на 15 локациях.
Атака РФ на Украину — какие последствия
Новая атака российских захватчиков началась в 19:00 19 декабря.
На этот раз дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово — РФ.
Что важно понимать, около 30 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание баллистических ракет и 20 ударных БПЛА на 15 локациях.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-