ППО підтвердила влучання російської балістики в Україні

Протягом ночі 19-20 грудня російські загарбники здійснювали атаку трьома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 51 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. ППО змогла знешкодити 31 ворожу ціль.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання балістичних ракет та 20 ударних БпЛА на 15 локаціях.
Атака РФ на Україну — які наслідки
Нова атака російських загарбників почалася о 19:00 19 грудня.
Цього разу дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове — РФ.
Що важливо розуміти, близько 30 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання балістичних ракет та 20 ударних БпЛА на 15 локаціях.
