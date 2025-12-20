ППО підтвердила влучання російської балістики в Україні
Україна
ППО підтвердила влучання російської балістики в Україні

Повітряні Сили ЗСУ
Атака РФ на Україну - які наслідки

Протягом ночі 19-20 грудня російські загарбники здійснювали атаку трьома балістичними ракетами Іскандер-М  із ТОТ АР Крим, а також 51 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. ППО змогла знешкодити 31 ворожу ціль.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання балістичних ракет та 20 ударних БпЛА на 15 локаціях.

Атака РФ на Україну — які наслідки

Нова атака російських загарбників почалася о 19:00 19 грудня.

Цього разу дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове — РФ.

Що важливо розуміти, близько 30 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 31 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання балістичних ракет та 20 ударних БпЛА на 15 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

