"Путіних багато". Зеленський жорстко відповів на заяву диктатора

Український лідер Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що ні він, ні влада країни ніколи не погодяться на те, щоб російський диктатор Володимир Путін контролював потенційні вибори в Україні.

Зеленський дав відсіч Путіну

Нещодавно глава Кремля почав стверджувати, що Росія, мовляв, готова "подумати над тим, щоб забезпечити безпеку під час виборів" в Україні.

Реагуючи на ці цинічні висловлювання, Зеленський нагадав світу, що "Путіних багато", маючи на увазі численних двійників російського диктатора.

Один розмовляє з американцями, інший виголошує промови, третій робить щось інше, — наголосив український лідер.

Як зазначив глава держави, російський диктатор говорив про нібито важливість участі громадян з усієї України у виборах, зокрема з тимчасово окупованих регіонів.

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що Путін сам називає ці території "окупованими".

Правда полягає в тому, що диктатор хотів би контролювати виборчі процеси в Україні.

Ми не погодимося, щоб нас хтось контролював, — наголосив глава держави.

Журналісти також поцікавилися в Зеленського, що має на увазі Путін, коли говорить про першопричини війни.