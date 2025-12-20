"Путіних багато". Зеленський жорстко відповів на заяву диктатора

Український лідер Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що ні він, ні влада країни ніколи не погодяться на те, щоб російський диктатор Володимир Путін контролював потенційні вибори в Україні.
Головні тези:
- Зеленський публічно відкинув нову ідею Путіна щодо виборів.
- Він також нагадав, що диктатор просто шукає виправдання своїм злочинам.
Зеленський дав відсіч Путіну
Нещодавно глава Кремля почав стверджувати, що Росія, мовляв, готова "подумати над тим, щоб забезпечити безпеку під час виборів" в Україні.
Реагуючи на ці цинічні висловлювання, Зеленський нагадав світу, що "Путіних багато", маючи на увазі численних двійників російського диктатора.
Як зазначив глава держави, російський диктатор говорив про нібито важливість участі громадян з усієї України у виборах, зокрема з тимчасово окупованих регіонів.
Володимир Зеленський звернув увагу на те, що Путін сам називає ці території "окупованими".
Правда полягає в тому, що диктатор хотів би контролювати виборчі процеси в Україні.
Журналісти також поцікавилися в Зеленського, що має на увазі Путін, коли говорить про першопричини війни.
За словами українського лідера, глава Кремля не шукає першопричину війни, а лише виправдання своїм злочинам.
