"Путиных много". Зеленский жестко ответил на заявление диктатора

Украинский лидер Владимир Зеленский четко дал понять, что ни он, ни власти страны никогда не согласятся на то, чтобы российский диктатор Владимир Путин контролировал потенциальные выборы в Украине.

Зеленский дал отпор Путину

Недавно глава Кремля начал утверждать, что Россия готова "подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность во время выборов" в Украине.

Реагируя на эти циничные высказывания, Зеленский напомнил миру, что "Путиных много", имея в виду многочисленных двойников российского диктатора.

Один говорит с американцами, другой произносит речи, третий делает что-то другое, — подчеркнул украинский лидер.

Как отметил глава государства, российский диктатор говорил о якобы важности участия граждан со всей Украины в выборах, в том числе из временно оккупированных регионов.

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что Путин сам называет эти территории "оккупированными".

Правда, заключается в том, что диктатор хотел бы контролировать избирательные процессы в Украине.

Мы не согласимся, чтобы нас кто-то контролировал, — подчеркнул глава государства.

Журналисты также поинтересовались у Зеленского, что подразумевает Путин, когда говорит о первопричинах войны.