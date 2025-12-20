"Путиных много". Зеленский жестко ответил на заявление диктатора

Украинский лидер Владимир Зеленский четко дал понять, что ни он, ни власти страны никогда не согласятся на то, чтобы российский диктатор Владимир Путин контролировал потенциальные выборы в Украине.
Главные тезисы
- Зеленский публично отверг новую идею Путина касательно выборов.
- Он также напомнил, что диктатор просто ищет оправдание своим преступлениям.
Зеленский дал отпор Путину
Недавно глава Кремля начал утверждать, что Россия готова "подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность во время выборов" в Украине.
Реагируя на эти циничные высказывания, Зеленский напомнил миру, что "Путиных много", имея в виду многочисленных двойников российского диктатора.
Как отметил глава государства, российский диктатор говорил о якобы важности участия граждан со всей Украины в выборах, в том числе из временно оккупированных регионов.
Владимир Зеленский обратил внимание на то, что Путин сам называет эти территории "оккупированными".
Правда, заключается в том, что диктатор хотел бы контролировать избирательные процессы в Украине.
Журналисты также поинтересовались у Зеленского, что подразумевает Путин, когда говорит о первопричинах войны.
По словам украинского лидера, глава Кремля не ищет первопричину войны, а только оправдания своим преступлениям.
