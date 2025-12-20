"Путиных много". Зеленский жестко ответил на заявление диктатора
"Путиных много". Зеленский жестко ответил на заявление диктатора

Зеленский дал отпор Путину
Источник:  PAP

Украинский лидер Владимир Зеленский четко дал понять, что ни он, ни власти страны никогда не согласятся на то, чтобы российский диктатор Владимир Путин контролировал потенциальные выборы в Украине.

  • Зеленский публично отверг новую идею Путина касательно выборов.
  • Он также напомнил, что диктатор просто ищет оправдание своим преступлениям.

Зеленский дал отпор Путину

Недавно глава Кремля начал утверждать, что Россия готова "подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность во время выборов" в Украине.

Реагируя на эти циничные высказывания, Зеленский напомнил миру, что "Путиных много", имея в виду многочисленных двойников российского диктатора.

Один говорит с американцами, другой произносит речи, третий делает что-то другое, — подчеркнул украинский лидер.

Как отметил глава государства, российский диктатор говорил о якобы важности участия граждан со всей Украины в выборах, в том числе из временно оккупированных регионов.

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что Путин сам называет эти территории "оккупированными".

Правда, заключается в том, что диктатор хотел бы контролировать избирательные процессы в Украине.

Мы не согласимся, чтобы нас кто-то контролировал, — подчеркнул глава государства.

Журналисты также поинтересовались у Зеленского, что подразумевает Путин, когда говорит о первопричинах войны.

По словам украинского лидера, глава Кремля не ищет первопричину войны, а только оправдания своим преступлениям.

